Equipes de vôlei da Caldense disputaram quatro competições no fim de semana

Poços de Caldas, MG – O último final de semana foi recheado de jogos envolvendo o vôlei da Veterana, que disputou partidas válidas pela Liga de Campinas, Liga Vinhedo, LIDARP, além das estreias na Liga Sanjoanense. Os resultados foram os seguintes:

Adulto Feminino:

A categoria disputou jogos no sábado e no domingo. No sábado, pela Liga Vinhedo, a vitória veio por 3 a 0 em cima do time de Bragança Paulista. No domingo, a categoria estreou pela Liga Sanjoanense enfrentando o Itobi. A Veterana também conquistou a vitória pelo placar de 3 a 0. “Embora tenha sido 3×0, o jogo foi bem duro e ficamos muito felizes com a vitória dentro de casa junto à nossa torcida”, disse Paulinho, técnico da equipe.

Adulto Masculino:

Em jogo válido pela Liga Vinhedo, a equipe masculina entrou em quadra para enfrentar o Stagnum Campinas. A Veterana se manteve bem durante e venceu os dois primeiros sets. Uma queda no rendimento durante o terceiro set não foi suficiente para impedir mais uma vitória da Caldense na Liga Vinhedo. 3 a 1 foi o placar final contra o time campineiro.

35+ Masculino:

A estreia da categoria na Liga Vinhedo veio da melhor forma possível: um ótimo desempenho contra uma equipe de tradição. A Veterana entrou em quadra para encarar o Sorocaba e levou a vitória pelo placar de 3 sets a 0. “Como Sorocaba sempre teve tradição, esperávamos um jogo bem complicado, mas o time foi agressivo e fez o jogo ficar sob controle durante os 3 sets.”, elogiou o treinador Paulinho.

Sub-19 TEAM Volei:

No domingo, a equipe recebeu o time da Hipica, pela Liga de Campinas. O jogo foi eletrizante do início ao fim com dois times demonstrando ótimas performances dentro de quadra. Apesar do esforço e do desempenho da Veterana durante o jogo, a vitória ficou com a equipe de Campinas, que a conquistou pelo placar de 3 a 2.

A equipe Sub-19 de vôlei da Caldense possui o incentivo municipal que atende a categoria com o projeto Team Vôlei, apoiado pela Unimed Poços de Caldas, pela Prefeitura de Poços de Caldas e pela Secretaria Municipal de Esporte.

Sub-17:

No sábado, em jogo válido pela LIDARP (Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo), a categoria Sub-17 entrou em quadra para enfrentar a equipe de Machado. A Veterana soube controlar e manter o bom ritmo durante toda a partida e venceu por 2 a 0.

No domingo, pela Liga de Campinas, a categoria recebeu a equipe de Mauá, onde também demonstrou superioridade para vencer o adversário por 3 a 0. Pelo seu ótimo desempenho, a atleta Cecília Beraldo recebeu o prêmio de destaque da partida.

Sub-15:

Também pela Liga de Campinas, o Sub-15 encarou o time de Atibaia. A atleta Mari Bernardes recebeu o prêmio de destaque da partida depois de contribuir para a vitória da Veterana pelo placar de 3 a 1.