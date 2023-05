Nova experiência incentiva autonomia e autoestima dos beneficiários da Cesta Verde

Poços de Caldas, MG – Ir à feira e escolher seus legumes, verduras e frutas de acordo com os hábitos alimentares da sua família, suas reais necessidades e preferências. Assim foi a experiência vivenciada pelos beneficiários da Cesta Verde, nesta terça-feira (9), no Banco de Alimentos de Poços de Caldas.

Pensando no aperfeiçoamento constante das ações de segurança alimentar no município, a equipe do Banco de Alimentos inovou e proporcionou esta nova vivência aos usuários. “A própria família montou a sua Cesta Verde, escolhendo o que levar para sua casa. A experiência está sendo um sucesso e é muito gratificante para nós observar a alegria das pessoas tendo a mesma vivência de comprar seus alimentos na feira, estimulando a autonomia, a autoestima e a dignidade dos nossos atendidos”, ressalta o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto.

Antes de iniciar o novo formato, as famílias que recebem o benefício participaram de uma reunião preparatória com a equipe e receberam todas as orientações necessárias sobre o novo método. Uma nova experiência já está agendada para o dia 23/5, a partir das 7h, e a ideia é que este novo método seja adotado permanentemente pelo Banco Municipal de Alimentos de Poços de Caldas.

Os beneficiários já estão aprovando a ideia. “Eu estou achando muito bom porque das outras vezes que eu vinha pegar, às vezes vinha algumas coisas muito a mais, desperdiçava ou vinha coisas que até não precisava. Na casa da minha mãe, tem um pé de abacate e não tinha necessidade de colocar na cesta. Hoje, eu montei a cesta e coloquei apenas um abacate, que já está maduro e vou consumir hoje. Às vezes, eles colocavam duas espigas de milho que não davam para encher a panela de pressão e a gente acabava comprando mais para completar. Eu achei legal, muito boa a iniciativa”, conta Daverson Viana, que já aproveitou para garantir os produtos necessários para a sua família nesta terça-feira.

Com a mudança, as famílias beneficiadas passam a ter autonomia para escolher o que querem comer e não simplesmente consumir os produtos que vêm numa cesta elaborada por terceiros. “A escolha dos itens, assim como das quantidades desejadas é determinada pelos próprios beneficiados que passam a ter maior consciência sobre a real necessidade e sobre o desperdício. É notável a alegria das pessoas realizando a elaboração das próprias cestas, como se estivessem em uma feira-livre, um ato simples que gera autonomia, respeita e valoriza a escolha alimentar de cada cidadão”, destaca o coordenador de Segurança Alimentar, José Porto.

Cesta Verde

Estabelecida pela Lei Complementar 186/16, dentro da concessão dos benefícios eventuais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a Cesta Verde é um auxílio-alimentação por meio da distribuição de cestas com legumes, hortaliças e frutas, fornecidas como forma de complementação das refeições.

Têm direito ao benefício as famílias com renda per capta inferior a ¼ do salário mínimo e que tenham alguma pessoa em situação de insegurança alimentar, como portadores de doenças crônicas não transmissíveis como diabéticos, hipertensos, obesos e desnutridos. Para receber a Cesta Verde, é necessário laudo médico, do nutricionista e parecer técnico-social do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A entrega é realizada no Banco de Alimentos e também nos CRAS para as pessoas que residem em locais mais distantes. As famílias que se enquadram nos requisitos do benefício devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da região onde residem. O assistente social do CRAS realiza a avaliação socioeconômica da família e os profissionais de saúde constatam a condição de insegurança alimentar, para realizar o acompanhamento.

Em março deste ano, o Banco de Alimentos de Poços de Caldas zerou a fila de espera para o benefício da Cesta Verde, distribuindo 579 cestas mensalmente.