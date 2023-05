Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta quarta-feira, 10

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 10, é de céu parcialmente nublado, com previsão de chuvas (5 mm). Temperatura máxima pode chegar aos 25 graus e a mínima de 15 graus.

Minas Gerais

Nesta quarta-feira. 10, a passagem de uma frente fria pelo litoral da região Sudeste do Brasil na altura do litoral paulista e litoral fluminense contribui para aumentar a instabilidade no tempo sobre o Sul do estado de Minas Gerais onde pode chover localmente forte. Muitas nuvens sobre a faixa Leste do estado por causa dos ventos marítimos carregados de umidade, mas não há previsão de chuva.