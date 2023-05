Recadastramento do Conservatório Musical segue até 5 de julho

Poços de Caldas, MG – O Conservatório Musical Antônio Ferrucio Viviani está realizando o recadastramento dos candidatos que já possuem inscrição na instituição e aguardam por uma vaga na fila de espera. O prazo teve início em 17 de abril e segue até 5 de julho.

Para o recadastramento, é necessário levar RG, CPF, comprovante de endereço e informar filiação e telefone, para inclusão dos candidatos no Sistema Sonner, da Prefeitura de Poços de Caldas.

A renovação do cadastro deve ser feita na secretaria do Conservatório (Rua Paraíba, 616 – Centro), nos seguintes horários: manhã, das 8h às 12h; tarde, das 13h às 17h; e noite, das 18h às 19h. Serão distribuídas 70 senhas diárias, sendo 30 pela manhã, 30 no período da tarde e 10 à noite, até 19h.

Durante o período de recadastramento, novos cadastros na fila de espera estarão suspensos. Novas inscrições serão realizadas somente a partir do mês de agosto.