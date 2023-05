Rede Pop tem encontro sobre direitos penais

Poços de Caldas, MG – Foi realizado na secretaria municipal de Promoção Social, nesta semana, o 4º Encontro da REDE POP em 2023. Os encontros acontecem mensalmente com os equipamentos que trabalham com o público em situação de rua e em cada reunião são abordadas diferentes temáticas.

Na reunião de maio, o convidado foi o advogado criminalista, Carlos Eduardo de Cássio Ramos, que abordou um panorama histórico do Direito Penal, trabalhando algumas das correntes de pensamento responsáveis pela estruturação desse ramo do direito. Toda explanação foi acompanhada de exemplos práticos que também demonstraram o que são as ciências criminais e como funciona o sistema de justiça criminal no Brasil. O Direito Penal é um ramo do direito cujo objetivo é proteger a sociedade e os indivíduos, por meio da definição de condutas consideradas criminosas e da aplicação de garantir penais em caso de violação dessas normas. A história do Direito Penal remonta a tempos antigos, e evoluiu ao longo dos anos em resposta às mudanças na sociedade e na compreensão das noções de justiça e punição.

A conversa reuniu os especialistas da Rede Pop que conta com profissionais das Casas de Passagem, Abrigos, Centro Pop, Abordagem Social, representantes da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, Vigilância Socioassistencial da Secretaria de Promoção Social e Chácara Santa Clara.

De acordo com Ricardo Fonseca, coordenador da Casa de Passagem São Egídio, encontros com essa temática não só promovem o conhecimento jurídico, mas empodera todos os profissionais que atuam diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidade social.