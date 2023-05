Viçosa capital do doce de leite

Viçosa ganhou, oficialmente, o título de capital estadual do doce de leite (foto). A lei foi publicada nesta terça-feira, 9, no Diário Oficial de Minas Gerais e é assinada pelo governador em exercício, o presidente da Assembleia Legislativa Tadeu Martins Leite. Essa é a segunda legislação mineira que relaciona a cidade com a produção do famoso doce. Em janeiro de 2022, foi sancionada a Lei nº 24.033, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais o processo de fabricação do Doce de Leite Viçosa, produzido pelo Laticínio Escola da Fundação Arthur Bernardes – Funarbe, da Universidade Federal de Viçosa. (Folha da Mata – Viçosa)

Sindcomércio doa 140 cestas

O Sindcomércio de Teófi lo Otoni entregou 140 cestas básicas para as instituições da cidade cadastradas no Mesa Brasil, um programa do Sesc Brasil. Durante o evento na sede do Sindcomércio, os representantes das entidades sociais expressaram sua gratidão ao programa, que tem sido ampliado cada vez mais em Teófilo Otoni e região, ajudando significativamente na manutenção dos assistidos. Em Minas Gerais o programa é operado pelo SESC, que é administrado pela Federação do Comércio de Minas Gerais (Fecomércio/MG), do qual o Sindcomércio de Teófi lo Otoni faz parte. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Itatiaiuçu aberta para negócios

Agora é oficial: Itatiaiuçu está aberta para novos negócios. A Prefeitura Municipal lançou o “Itatiaiuçu Conecta: Programa de Desenvolvimento Econômico”. A iniciativa tem como objetivo reduzir a dependência da mineração e diversificar a economia com investimentos em outros setores, contribuindo para o desenvolvimento do Município. De acordo com o prefeito Adélcio Morais, em fala durante a solenidade, o Itatiaiuçu Conecta é uma ferramenta de fomento que vai fortalecer os empreendedores locais e proporcionar um ambiente mais favorável para todos. (Folha do Povo – Itatiaiuçu)

Aeroporto Zona da Mata recebe selo

O Aeroporto Regional da Zona da Mata Presidente Itamar Franco, localizado em Goianá, conquistou o título de construção sustentável e se tornou o primeiro do Brasil a obter a Certificação Leed Gold (Liderança em Energia e Design Ambiental). O selo internacional incentiva a diminuição de impactos ambientais em edificações e suas operações. Para conquistar a certificação, o Aeroporto fez uma série de adequações na destinação dos resíduos e na redução do consumo de energia elétrica, de água e de combustíveis. (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

Detentos iniciam confecção de bolsas

Quinze detentos iniciaram a produção de bolsas de maternidade esta semana, em um galpão do Presídio de Itajubá, na região Sul do estado. Outros 20 passam por capacitação em corte, costura e bordado para, em breve, fazerem parte da equipe. Todo o material produzido será encaminhado ao centro de distribuição da empresa parceira, para atender pedidos de todo o Brasil. A meta é atingir a fabricação diária de 350 bolsas. E os planos vão além: a expectativa é a de que o projeto empregue mais de cem custodiados e inclua a confecção de roupas e móveis para o público infantil. Pelo trabalho, os detentos recebem ¾ do salário-mínimo e, a cada três dias trabalhados, diminuem a pena em um dia. (Jornal Andradas Hoje – Andradas)

Araxá valoriza saúde mental materna

Em alusão ao Mês das Mães, a Prefeitura de Araxá promove a campanha Maio Furta-Cor. Ao longo deste mês as salas de espera das Unidades de Saúde recebem palestras para abordar temas voltados à saúde e bem-estar mental das mulheres, especialmente às mães, gestantes e puérperas. O objetivo é sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna. A programação é totalmente gratuita, aberta à comunidade e conta com psicólogas, gestantes e mães para abordar os desafios e vivências da maternidade. O movimento busca criar uma rede de relacionamento entre mães e mulheres que vão se tornar mães. (Correio de Araxá – Araxá)

Vale vai percorrer bairros de Caeté

A Vale deu início, em Caeté, ao serviço itinerante de informação sobre o novo conceito do Projeto Apolo – mais seguro e sustentável, sem barragem. O Ponto de Informação Móvel (PIM) vai passar pelos bairros e distritos do município neste mês de maio. Os moradores poderão esclarecer dúvidas e se informar sobre as características e atividades do projeto. O novo conceito do Projeto Apolo sem barragem foi protocolado em 2021 e está, atualmente, em processo de análise pelo órgão ambiental. A nova proposta do empreendimento é resultado de pesquisas e evoluções nas práticas de engenharia para uma mineração mais segura e sustentável. (Opinião Caeté – Caeté)

Festival Pra Geral chega a Itaúna

Itaúna foi a cidade escolhida para receber a primeira edição do “Pra Geral – Festival de Encontros, Arte e Cultura”, realizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e com patrocínio da Belgo Arames. Um projeto cuidadosamente pensado para estimular a convivência da população – o pertencimento, a integração e o sentimento de coletividade que une as pessoas. Com uma programação variada, o Pra Geral acontece no dia 20 de maio, no Parque Ecológico Cordovil Fonseca, das 15 às 21 horas, e promete movimentar a cidade e inclui atrações para crianças, jovens e idosos. (Jornal Integração – Itaúna)

