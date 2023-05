A força do atacado mineiro

O setor atacadista de Minas Gerais (foto), em 2022, registrou um faturamento de R$ 20,47 bilhões, superando em 7% o resultado do ano anterior. No Brasil, a alta foi de 12,22%, com o faturamento do setor atacadista e distribuidor chegando a R$ 364,3 bilhões. Os dados são do estudo do Ranking Abad/NielsenIQ 2023 – ano base 2022, realizado pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) em parceria com a consultoria NielsenIQ. Conforme o levantamento da Abad, em 2022, considerando apenas os atacadistas, o faturamento nacional do setor foi de R$ 231,4 bilhões, 24% a mais que em 2021 e representando 53,8% do total. Em 2022, o setor atacadista, em Minas Gerais, foi o segundo entre os estados que mais faturaram. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Comércio de Ipatinga tem horário estendido

Desde ontem, quinta-feira, 11, o horário para as compras visando o domingo Dia das Mães, o comércio do Vale do Aço tem horário estendido, para comodidade e melhores condições de atender os clientes. A alteração consta nas Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs), assinadas pelos sindicatos laboral e patronal da região. As lojas em Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo funcionam das 9h às 20h, nesta quinta e sexta-feira. No sábado o horário será de 9h às 17h. A expectativa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC,Brasil), 79% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra para o Dia das Mães. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Epamig divulga programação da Expocafé

A principal exposição de máquinas e tecnologias para a cafeicultura do Brasil será realizada entre os dias 17 e 19 de maio, no Campo Experimental da Empresa em Três Pontas. A pesquisadora da Epamig e uma das coordenadoras técnicas da feira, Vanda Cornélio, ressalta a importância das atividades paralelas às exposições de maquinário. “Um dos grandes diferenciais da Expocafé é a sua programação técnica, pois os visitantes têm a oportunidade de aprender muito sobre as pesquisas, tecnologias e processos da cadeia do café”, afirma. As atividades oficiais tiveram início no dia 10 de maio, uma semana antes da feira de exposições, com a abertura on-line. (Blog do Madeira – Varginha)

Uberlândia terá mais 14 km de ciclovias

A Prefeitura de Uberlândia anunciou a implantação de mais 14 km de extensão de faixas para ciclistas na zona oeste da cidade. O objetivo da medida é possibilitar conexão ao sistema cicloviário já existente, permitindo um melhor acesso às demais regiões que já contam com ciclovias ou que ainda serão atendidas através dos programas de mobilidade urbana do Município. O valor investido nas obras chega a R$ 6 milhões. Dessa forma, os ciclistas poderão transitar até as regiões central, sul e leste de Uberlândia com mais facilidade. O prazo para término das novas construções está estimado em 12 meses a partir do início das obras. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Comitê discute proteção da infância

O Comitê Intersetorial de Gestão Colegiada de Políticas da Infância, Adolescência e Juventude de Uberaba (Ciaju) realizou sua terceira reunião no Centro Administrativo, nesta quarta-feira, 10, com a presença de representantes de 15 secretarias, autarquias e fundações que o compõem. O grupo, instituído pelo Decreto 3.625, publicado em 17 de fevereiro, é coordenado pelo chefe de Gabinete, Caio Presotto, e as decisões são tomadas pelos gestores responsáveis pelas políticas nas suas respectivas Pastas. O próximo encontro será no dia 14 de junho. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Desassoreamento de lagoas em Pará de Minas

Com o objetivo de melhorar a estrutura e oferecer mais espaços para o lazer e atividades físicas às comunidades, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura está realizando o trabalho de desassoreamento em várias lagoas em Pará de Minas. Todo o serviço está sendo acompanhado de perto pela Promotoria de Meio Ambiente. No momento as obras estão sendo realizadas na lagoa localizada às margens da Avenida Professor Mello Cançado, nas proximidades do bairro Belvedere e também na lagoa localizada ao lado do Estádio Antônio Soares. (Jornal Diário – Pará de Minas)

