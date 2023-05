Atletas conquistam títulos no Desafio Octoring de Muay Thai Tradicional

Poços de Caldas, MG – Os atletas Luis Português e Leo Dragon, representando a equipe CT Thai Boxe, participaram do Desafio Octoring de Muay Thai Tradicional na cidade de Pouso Alegre/MG, nos dias 6 e 7 de maio de 2023.

Luis Português se consagrou campeão da competição no domingo, dia 7, após 3 excelentes rounds, sendo elogiado pelos juízes por ter apresentado uma luta bastante técnica. Agora, o atleta pretende descansar um pouco e voltar aos treinos para as próximas competições.

Já Leo Dragon, no sábado, dia 6, conquistou a medalha de ouro após uma luta belíssima, onde no terceiro round aplicou um lockdow em seu adversário, garantindo a vitória e o título de Campeão do Desafio. Parabenizamos o atleta pela coragem de subir no ringue e pelo esforço e preparação para a competição.

A equipe CT Thai Boxe demonstra seu comprometimento e dedicação ao esporte, e os atletas são exemplos de superação e determinação.