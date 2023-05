Polícia Militar prende autor com mandado de prisão praticando tráfico de drogas

Andradas, MG – – Durante uma operação realizada pela Polícia Militar, os agentes perceberam a presença do autor, identificado como R.B.S, 35 anos, desocupado, que tinha conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. Ao notar a presença dos policiais, o indivíduo tentou fugir para uma casa que supostamente era utilizada como sua residência, porém foi contido e recebeu voz de prisão.

Ao vistoriar o interior da residência, foi constatado que o local era utilizado exclusivamente como ponto de venda de drogas e não servia como moradia. No interior da casa, foram encontrados 34 papelotes contendo uma substância esbranquiçada envolvida em plástico transparente, aparentando ser cocaína. Além disso, foram apreendidas duas porções médias de uma substância análoga à cocaína em pedra e uma porção grande de uma substância semelhante à cocaína também em forma de pedra.

A ação da Polícia Militar resultou na prisão do autor, que estava praticando o tráfico de drogas na região. A residência utilizada como ponto de venda de entorpecentes foi devidamente identificada e os materiais ilícitos foram apreendidos. O suspeito será encaminhado à delegacia de polícia para as providências legais necessárias.

A Polícia Militar segue atuando de forma incansável no combate ao tráfico de drogas, visando preservar a segurança e o bem-estar da comunidade. A participação e o apoio da população são fundamentais para auxiliar as autoridades no combate a esse tipo de crime, contribuindo para a construção de uma sociedade mais segura.