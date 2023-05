Polícia Militar prende autor de estelionato e uso de documento falso

Andradas, MG- A Polícia Militar foi acionada pelos funcionários da agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Coronel Oliveira, n° 310, Centro de Andradas, diante da suspeita de que estelionato e uso de documento falso estavam sendo praticados no local. Os policiais militares, munidos das características do suspeito, passaram a monitorá-lo e procederam com a abordagem.

Durante a abordagem, o suspeito, identificado como A.C.C, 62 anos, aposentado, foi encontrado com uma pasta azul contendo diversos documentos, incluindo uma cédula de identidade em nome de A.D.D, com uma foto semelhante a sua aparência. Esse documento falso foi utilizado pelo suspeito para se identificar junto aos funcionários do banco.

Após ser questionado pelos militares, o suspeito admitiu que o documento que portava era falso e que havia realizado um empréstimo na agência no dia 09/05/2023, retornando ao local na tentativa de sacar o valor. O indivíduo informou aos policiais que já havia sido preso anteriormente nas cidades de Guarulhos/SP e Jacutinga/MG pela prática do mesmo crime.

A atuação eficiente da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante do autor de estelionato e uso de documento falso, garantindo a segurança e a ordem pública. O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia local, onde serão tomadas as medidas cabíveis para o devido processo legal.