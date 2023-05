Polícia Militar realiza prisão de homem que furtou carne em supermercado

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira (11), a Polícia Militar foi acionada através do telefone de emergência 190 para atender a uma ocorrência de furto no Supermercado San Michel, localizado na Rua Pernambuco, número 1000. De acordo com a solicitação recebida, um indivíduo teria furtado uma peça de carne bovina, passando pelos caixas sem pagar pelo produto.

Após receber a chamada, a equipe da Polícia Militar prontamente se deslocou para o local indicado. Ao chegar ao supermercado, os policiais identificaram o autor do furto e efetuaram sua prisão em flagrante delito. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com o material furtado, que foi recuperado pela equipe.

A ação foi realizada pela equipe do VP Setor 01, composta pelo Sargento Bagatin e pela Cabo Thelma. A rápida intervenção da Polícia Militar possibilitou a prisão do autor e a recuperação dos objetos furtados, garantindo a segurança e a tranquilidade da comunidade local.

O combate a crimes como furto é uma das atribuições da Polícia Militar, que atua de forma incansável para preservar a ordem e proteger a sociedade. A ação exemplar da equipe envolvida demonstra o compromisso e a eficiência dos policiais em garantir a segurança da população.