Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta quinta-feira, 11

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 11, é de céu parcialmente nublado, com previsão de chuvas (3 mm). Temperatura máxima pode chegar aos 23 graus e a mínima de 14 graus.

Minas Gerais

Nesta quinta-feira, 11, o tempo fica instável em parte do estado de Minas Gerais e ocorrem pancadas de chuva devido a áreas de instabilidade atmosféricas.



Céu nublado com pancadas de chuva no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas no Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Metropolitana, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.



Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.