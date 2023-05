Realizada reunião técnica do Jogos Escolares de Minas Gerais, etapa microrregional em Poços

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta quinta-feira, foi realizada a reunião técnica da etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) em Poços de Caldas. O evento teve lugar na Superintendência Regional de Ensino e contou com a presença de representantes de várias escolas da microrregião. Os jogos acontecerão em Poços de Caldas de 29 de maio a 4 de junho e incluirão também os municípios de Alterosa, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Santa Rita de Caldas e Serrania.

Nesta fase microrregional, serão disputadas as modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e xadrez. A competição é promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, contando com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que disponibiliza os espaços para as competições.

A Secretária Municipal de Educação, Maria Helena Braga, ressaltou a importância do esporte como aliado da educação, pois através dele são trabalhados valores como participação, respeito, disciplina e prazer. “Valorizo muito esses encontros de disputa e competição, pois é através desses momentos que os jovens desenvolvem sua personalidade de participação e convivência, além do prazer pelo jogo. Hoje é um dia feliz de abertura e desejamos que o campeonato seja brilhante e bem-sucedido”, afirmou.

O Secretário Municipal de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, conhecido como Pelezinho, também enfatizou a importância da interligação entre educação e esporte, que é sinônimo de sucesso. Ele destacou a oportunidade de trazer as cidades vizinhas para participar dos jogos em Poços de Caldas, além de motivar cada vez mais o esporte dentro das escolas. “É mais um ganho, mais uma oportunidade de mostrar que o esporte faz diferença”, acrescentou.

Carlos Alberto dos Santos, conhecido como Lelo, ex-secretário de Esportes e integrante da equipe da Secretaria Municipal de Esportes, destacou a relevância do evento no calendário esportivo, ressaltando que essa etapa microrregional é o caminho para as escolas conquistarem uma vaga na etapa regional em Passos, e posteriormente na fase estadual e nacional dos Jogos Escolares. Lelo mencionou a necessidade de uma estrutura maior para sediar novamente as etapas nacionais dos jogos, como piscina olímpica e pista de atletismo com piso sintético, mas reiterou que a busca por isso continua.

Durante a realização da reunião técnica da etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) em Poços de Caldas, a reportagem teve a oportunidade de conversar com Noêmia de Lourdes Furtado, Superintendente Regional de Ensino de Poços de Caldas. Noêmia enfatizou a importância da união entre esporte e educação, ressaltando o impacto significativo que isso causa na vida dos jovens.

Para a Superintendente Regional de Ensino, o esporte possui o poder de transformação. Ela expressou sua alegria em apoiar essa iniciativa e se colocou à disposição para tudo o que for necessário. Noêmia destacou que esse é um momento de celebração e festa para os estudantes da região.

A Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas abrange dezessete municípios e atende a um total de quarenta e cinco escolas estaduais. A presença de representantes de todas as escolas nos Jogos Escolares demonstra uma demanda significativa, com um grande número de estudantes envolvidos. Noêmia ressaltou que esse é um momento de felicidade para os jovens, de troca de experiências e de trabalho em equipe.

A união entre esporte e educação proporciona um ambiente propício para o desenvolvimento integral dos alunos, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e superação. Os Jogos Escolares de Minas Gerais têm desempenhado um papel fundamental nesse sentido, permitindo que os estudantes tenham acesso a uma experiência enriquecedora no âmbito esportivo e educacional.

Com o apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, os Jogos Escolares proporcionam uma oportunidade única para que os jovens atletas demonstrem seus talentos, competindo de forma saudável e fortalecendo os laços entre as escolas e as comunidades da região.

O vereador Paulista também esteve presente na reunião técnica e destacou a importância do esporte na vida dos jovens.

Texto e fotos – Paulo Vitor de Campos/Mantiqueira

