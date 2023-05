Santa Casa realização ação do Dia Mundial de Higiene das Mãos

Poços de Caldas, MG – No dia 5 de maio foi comemorado o Dia Mundial da Higiene das Mãos, que tem como objetivos conscientizar, promover, dar visibilidade e sustentabilidade a esse tema nos cuidados de saúde, unindo as pessoas em apoio a melhoria da higiene das mãos em todo o mundo.

Dessa forma, na última quinta e sexta-feira, 04 e 05, a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares do Hospital, CCIH, realizou um grande evento no estacionamento da Santa Casa para conscientizar os colaboradores sobre esse tema tão importante.

“Nós chamamos todas as equipes aqui para a área externa do Hospital e realizamos uma dinâmica com eles, onde mostramos a importância de higienizar as mãos na forma correta e usar as luvas de maneira adequada, depois colocamos os profissionais em uma plataforma 360º, onde foram feito vídeos de conscientização que ficaram bem bacanas e também demos lembrancinhas como maneira de agradecimento a participação deles”, explica a enfermeira da CCIH, Priscila Ariana.

A enfermeira especialista em controle de infecções destaca ainda que a Higienização das Mãos é importante porque é a principal, menos dispendiosa e mais eficaz ferramenta para reduzir infecções dentro do Hospital. Segundo ela, as mãos tanto podem ser um veículo para levar a doença, mas também, principalmente, com sua higienização correta, é um instrumento que salva vidas.

“Enquanto profissionais de saúde a gente tem uma técnica onde precisamos que as mãos não tenham adorno, com unhas curtas. Temos um movimento, uma técnica adequada para higienizar as mãos. Falamos muito em relação aos cinco momentos da assistência ao paciente: antes de tocar o paciente, após tocar o paciente, antes de procedimentos assépticos, após a exposição de fluídos corpóreos e após a regiões próximas aos pacientes. Os profissionais precisam estar treinados para realizar a higienização das mãos”, completa Priscila.

A enfermeira do setor de Oncologia da Santa Casa, Erica Cristina Rodrigues, participou do evento e destacou a importância da higienização das mãos em um setor em que os pacientes estão tão debilitados. “Os nossos pacientes são pacientes imunodeprimidos, são pacientes neutropênicos, que a maioria está em tratamento de radio e quimioterapia, eles têm uma imunidade mais baixa. Por isso é muito importante a gente manter essa reciclagem, justamente porque para eles uma infecção pode ser fatal. Então, enfatizamos muito a questão da lavagem das mãos para não ter infecção cruzada”, disse Erica.

O Dia Mundial de Higienização das Mãos da Santa Casa contou com o apoio da Secretaria de Esportes de Poços de Caldas, Unimed Poços, Atena Higiene, Brassen, Eurofarma, Líder Vale e Grupo Ecoclin. O Hospital agradece também à equipe médica que colaborou com o evento: Dra. Cibele, Dr. Daniel, Dra. Deyse, Dr. João Guilherme, Dra Ana Beatriz, Dra. Mayra e Dra Valéria.