Vencedor do Comida di Buteco será anunciado na segunda-feira, dia 15 de maio.

Poços de Caldas, MG – A expectativa é grande. Após a deliciosa maratona de 24 dias do maior evento gastronômico do país, uma grande festa está sendo preparada para anunciar os ganhadores. O resultado do concurso “Comida di Buteco” será divulgado na segunda-feira, dia 15, e o campeão estará concorrendo ao título de Melhor Buteco do Brasil cuja premiação se dará em julho, em São Paulo.

Mais de trinta mil pessoas estiveram visitando os bares concorrentes, vindas das mais diversas regiões, além, é claro, dos poçoscaldenses, que vestem a camisa do evento que está em sua 15ª edição em Poços de Caldas, e comparecem em massa.

Para entregar o prêmio ao bar campeão, aos segundo e terceiro colocados, e demais participantes, a festa está sendo organizada com muito carinho pelo CDB.

As famílias que administram os 22 bares participantes estarão presentes, bem como representantes dos patrocinadores, da imprensa, os organizadores e autoridades.

O Comida di Buteco tem sua realização viabilizada por empresas que entendem seu valor como plataforma de desenvolvimento de suas marcas.

Agora é esperar pelo resultado, que será divulgado na festa de premiação.

Legenda: O voto do público tem peso de 50% – (Foto: Divulgação)

Fonte: Ass de Imprensa Comida di Buteco