2º Seminário dos Cafés Vulcânicos começa em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Começou anteontem (10) o 2º Seminário dos Cafés da Região Vulcânica em Poços de Caldas. O evento ocorre no IF Sul de Minas com participação de cafeicultores, associações de produtores, empresas, técnicos, estudantes e parceiros.

O seminário vai até sexta (12) e conta com palestras, workshops e ações que buscam apresentar temas relevantes para o desenvolvimento da cafeicultura e da economia da região com o intuito de fortalecer a marca coletiva e abrir mercado para produtores, associações e empresas associadas.

Junto com o evento, acontecem também o 2º Encontro dos Prefeitos e Liderança da Região Vulcânica, com a participação de vários representantes do setor executivo, legislativo e empresarial, o Circuito Mineiro de Cafeicultura, em parceria com a Emater, que vai reunir produtores, e ainda o 1º Seminário da Cafeicultura: Intersecções entre a Geografia, Meio Ambiente e Gestão, promovido pelo IF Sul de Minas e voltado para os alunos da instituição.

“A região vulcânica tem um potencial muito grande e está se fortalecendo com café e também outros produtos. O seminário fortalece os municípios e ajuda a divulgar o café para todo o país e também incentiva o turismo voltado a essa área, pelo apelo da região vulcânica. Os cafeicultores têm total apoio da Sedet e da Prefeitura para ajudá-los a se organizarem e a crescer”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Franco Martins, que participou da abertura do evento. “É um evento de grande qualidade, com bastante conteúdo pertinente ao setor cafeeiro”, completou.

Entre os temas abordados no seminário estão “Região Vulcânica terroir único e as conquistas do selo da marca coletiva”, “Comunicação no agro”, “Certificação de manejo orgânico” e “Experiência de sucesso de produção e comercialização de cafés através de cooperativismo/utilização de bioinsumo”.

Região vulcânica

Os cafés cultivados em solo vulcânico apresentam sabor característico de frutas amarelas, caramelo e chocolate, aroma de frutas amarelas e chocolate, corpo alto, com textura sedosa, acidez cítrica, brilhante e intensa, e finalização média e doce.

A Região Vulcânica foi incluída no mapa de origens produtoras de café do Brasil pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA). O terroir é dado por uma área com canais vulcânicos extintos que definiu uma área de solo característico entre o sul de Minas Gerais e o nordeste do estado de São Paulo. Com cerca de 12 mil pequenos produtores cultivando o grão, o território é composto pelos municípios mineiros de Andradas, Ibitiúra de Minas, Caldas, Poços de Caldas, Bandeira do Sul, Campestre, Botelhos e Cabo Verde, e os municípios paulistas de Águas da Prata, São Sebastião da Grama, Divinolândia e Caconde.

Além do secretário de Desenvolvimento, representando a Prefeitura, esteve também o coordenador de Fomento Agropecuário, Cláudio Torres.