Alcoa celebra 58 anos no Brasil

Poços de Caldas, MG – Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa está no Brasil há 58 anos, quando inaugurou sua primeira planta operacional em Poços de Caldas (MG). De lá para cá, a empresa vem aumentando a sua operação no país e atualmente exerce um papel fundamental para o setor e a economia, unindo excelência operacional, desempenho econômico, impacto social, foco em diversidade e inclusão e proteção ambiental na indústria mineradora.

São mais de 17 mil colaboradores diretos e indiretos, que se dedicam a transformar potencial em progresso verdadeiro com foco nos clientes e também nas comunidades das regiões onde a empresa atua. Este é o propósito que move o trabalho nas três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); nos três escritórios corporativos (em São Paulo, Poços de Caldas e Belém) e também nas suas quatro usinas hidrelétricas (Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito).

Cada unidade produtiva da Alcoa tem uma característica única que a diferencia no mercado. A unidade de Poços de Caldas, marco inaugural da empresa no Brasil, é hoje o polo tecnológico da companhia, com foco em pesquisa, desenvolvimento e aplicações inovadoras para transformar a indústria do alumínio. A planta é focada na produção de pó de alumínio, lingotes, tarugos e aluminas não metalúrgicas (NMA) que geram produtos com o selo EcoSource (de baixa emissão de carbono), destinados para os mercados nacional e global.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, eliminando a necessidade de construção de novas áreas de rejeito. O filtro prensa transforma a lama originária do beneficiamento da bauxita em um material compactado com umidade semelhante à encontrada no solo.

“A tecnologia aplicada neste equipamento é referência para a indústria do alumínio internacional, o que permite que a Alcoa contribua para a redução das emissões de CO2 na cadeia produtiva de segmentos essenciais que usam alumina e pó de alumínio como matérias-primas, incluindo tratamento de água, indústria química, refratários e vidros automotivos”, diz Fabio Martins, diretor de Operações da unidade.

É importante reforçar que o pioneirismo que marca a história global da Alcoa há mais de 137 anos também faz parte do DNA das operações no Brasil. Ao longo dos 58 anos de atuação no país, evolução constante e criação de novas tecnologias capazes de associar eficiência operacional e responsabilidade ambiental são prioridades para a mineradora, que investe em soluções para reduzir as emissões de gases de efeito estufa das suas operações, substituindo o uso de combustíveis fósseis por energias limpas e renováveis. Marcam também estes 58 anos o diálogo social, a transparência e o compromisso de longo prazo para alcançar os melhores resultados com o menor impacto possível, contribuindo com o desenvolvimento social e econômico das comunidades.

Nos últimos cinco anos, somente na região de Poços de Caldas (MG), Andradas (MG), Caldas (MG) e Divinolândia (SP) foram investidos R$ 15 milhões em ações e projetos sociais nas comunidades, além do pagamento de impostos e a geração de empregos diretos e indiretos. Outro investimento que merece destaque na trajetória recente da Alcoa é a evolução dos seus índices de diversidade: 85% dos contratados em 2022 são pessoas de grupos sub-representados. Mulheres, pretos e pardos, pessoas com deficiências e profissionais LGBTQIAP+ encontram na companhia um ambiente plural e acolhedor para crescerem e ocuparem posições estratégicas, inclusive entre a liderança. Este trabalho de investimento em equidade, inclusão e pertencimento já está sendo reconhecido por instituições de credibilidade, como Bloomberg, Instituto Ethos, Great Place To Work e Top Employer, entre outras.