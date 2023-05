Atletas de Poços conquistam excelentes resultados no Circuito Maga de Jiu-Jitsu

Poços de Caldas, MG – No último final de semana, atletas da Academia Indio Fight School/Jiu-Jitsu/Muay Thai, sob o comando de Júnior Cantão, representaram Poços de Caldas, na cidade de São José do Rio Pardo, onde participaram do Circuito Maga de Jiu-Jitsu. A equipe retornou à cidade com resultados excepcionais, demonstrando sua dedicação e habilidades nas competições.

George Felipe da Silveira conquistou a segunda colocação em sua categoria, mostrando seu talento e empenho nos combates. Arthur Tereziano também alcançou a segunda colocação na categoria faixa branca, demonstrando seu progresso e técnica no jiu-jitsu.

Klanthay Jardell, competindo na categoria faixa branca, foi o grande destaque ao conquistar o primeiro lugar. SOutro competidor que obteve uma excelente colocação foi Gustavo Costa de Godoy, que ficou em segundo lugar na categoria faixa azul. Ygor Silva Rezende, na categoria faixa branca, também trouxe uma vitória para a equipe de Poços de Caldas, sagrando-se campeão em sua categoria.

Os resultados obtidos pelos atletas da Academia Indio Fight School/Jiu-Jitsu/Muay Thai demonstram a qualidade do trabalho desenvolvido pelo mestre Júnior Cantão e sua equipe. Além disso, refletem o potencial dos competidores de Poços de Caldas no cenário esportivo, trazendo orgulho à cidade.