Caiapós e Congadeiros se encontram simbolicamente na tradicional Retirada dos Caiapós da Mata

Poços de Caldas, MG – A Fonte dos Amores foi novamente o cenário da tradicional Retirada dos Caiapós da Mata, na tarde desta quinta-feira, 11 de maio, Dia Municipal do Caiapó em Poços de Caldas. O encontro de estranhamento – que logo se transforma em congraçamento – simboliza a retirada dos indígenas caiapós da mata pelos negros devotos de São Benedito.

Teatralmente, a retirada representa o encontro de um grupo de caiapós com os ternos de Congo. O potente e simbólico encontro entre negros e indígenas compõe a tríade da programação cultural da Festa de São Benedito. “Com muita fé, vamos dar início à cerimônia de retirada dos caiapós do mato”, destacou Ailton Santana (Mestre Bucha), figura central da representação. O público lotou os caminhos da Fonte dos Amores para acompanhar a retirada.

“Sem dúvida, é um dos momentos mais emocionantes da programação cultural da Festa de São Benedito. Desde o ano passado, nesta data é celebrado também o Dia Municipal do Caiapó, para valorizar esta manifestação tão importante para a cultura tradicional de Poços de Caldas, reverenciando Seu Pedro Caiapó”, ressaltou a diretora de Políticas Culturais, Marianna Carvalho.

De acordo com o Dossiê de Registro do Bem Imaterial Festa de São Benedito de Poços de Caldas, elaborado pela Divisão de Patrimônio Construído e Tombamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, “os Congos com seus tambores e demais instrumentos vão buscar os Caiapós que estão previamente escondidos na mata e levam-nos até a imagem de São Benedito”.

A história representada relembra o momento em que os negros, em retribuição à acolhida dos indígenas durante suas fugas, vão até a mata para convidá-los para a Festa de São Benedito. A celebração é um dos momentos mais emocionantes e significativos da programação cultural da Festa de São Benedito. Após a “retirada”, os Caiapós e os Ternos de Congos percorreram as ruas da cidade até a Igreja de São Benedito.

Dia do Caiapó

Celebrado pela primeira vez em 2022, 11 de maio é o “Dia Municipal do Caiapó”. A data foi instituída por meio da Lei 9.490, de 6 de outubro de 2021, substituída pela Lei no 9.620, de 24 de agosto de 2022, que dispõe sobre o calendário comemorativo e de eventos do município de Poços de Caldas, como forma de valorização da cultura popular e da memória de um de seus maiores expoentes, Seu Pedro Caiapó.

Pedro Antônio Ramos – Pedro Caiapó – nasceu em 28 de dezembro de 1931 e faleceu em Poços de Caldas, no dia 15 de dezembro de 2013. Foi Tuxaua ou Morubichaba (chefe temporal) do Grupo de Caiapós por 40 anos.

Em “Reinado e Poder no Sul das Minas Gerais”, a professora Maria José de Souza registra a fala de Seu Pedro Caiapó “(…) quando os nego fugia pras matas, os índio ajudava eis. Aí, quando veio a liberdade, eis num esquecero daqueis que havia ajudado e foro lá buscá eis pra festança” (SOUZA, Maria José de. Reinado e Poder no Sul das Minas Gerais. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2015, p. 117).