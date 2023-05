Coreto retoma música ao vivo com atrações dançantes em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A partir desta sexta-feira (12) até o final do ano, sempre as sextas e sábados, às 20h, o Coreto da Praça Pedro Sanches será palco de diversas atrações musicais, todas com uma característica em comum: colocar o público para dançar. O grupo Samba do Vô abre a programação, nesta sexta-feira (12), às 20h, com os sucessos do estilo, de Martinho da Vila a Zeca Pagodinho.

Já no sábado (13), também a partir das 20h, João Reis e Banda trazem o forró e o sertanejo para o Coreto da Praça Pedro Sanches. Neste primeiro final de semana, haverá show também no domingo (14), um pouco mais cedo, a partir das 18h, com Limão à Brasileira e um repertório recheado de ritmos variados como samba, bolero e forró para o público viajar e dançar através do tempo, relembrando músicas que marcaram época.

A ocupação deste importante espaço de convivência se dá por meio do Edital 4 da Secretaria Municipal de Cultura, que visa ao credenciamento de músicos para atendimento da demanda durante todo o ano. Para o Coreto da Praça Pedro Sanches, o edital propôs o credenciamento de propostas que estejam em total consonância com o público e com as atividades dançantes tradicionais do local.

A programação semanal será divulgada sempre no site e nas redes sociais da Prefeitura e também no https://www.instagram.com/pocosculturaearte/.

Confira a programação deste final de semana:

12/05 – sexta-feira

Horário: 20h

SAMBA DO VÔ

De Martinho a Zeca, a alma da negritude do Samba enraizada no coração do Brasil é um show com seleção de canções populares desse gênero musical que, além de valorizarem o samba, também enaltecem a criação artística de origem negra.

Equipe:

Silvio Donizete dos Santos: Voz Principal e Percussão

Delson de Andrade Pacheco: Voz e Percussão

Anderson Clayton Miglioranzi: Voz e Cuíca

Anderson Junqueira de Oliveira (Anderson Heldt): Voz e Cavaco

Nelson Jacob Filho (Tchoia): Bateria

Robson de Souza Xavier: Voz e Violão

13/05 – sábado

Horário: 20h

JOÃO REIS E BANDA

Show de forró e sertanejo, levando ao público músicas de boa qualidade, instrumentais e cantadas, para colocar todo mundo para dançar.

Equipe:

João Reis

Jorge Estevo Alves

14/05 – domingo

Horário: 18h

LIMÃO À BRASILEIRA

Com um repertório recheado de ritmos variados como samba, bolero e forró, o projeto promete levar muita alegria e descontração para turistas e poços-caldenses que procuram por uma boa opção para curtir o final de semana. Através da música, “Limão à Brasileira” faz o seu público viajar e dançar através do tempo, relembrando músicas que marcaram época.

Equipe:

Antônio Jacinto dos Santos (Limão) – voz e percussão

Marco do Nascimento – baixo

Miguel Paulo Faria – Guitarra

Samuel Alberto Paulo Faria – Bateria

Convidado: Benedito José Jacinto (Jiló) – percussão