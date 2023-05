Dra. Regina participa do Congresso Mineiro de Municípios e participa de reuniões

Poços de Caldas, MG – A vereadora Dra. Regina (Progressistas) participou essa semana do 38º Congresso Mineiro de Municípios organizado pela Associação Mineira de Municípios (AMM) realizado no Expominas, em Belo Horizonte. Com o tema “Governança, Sustentabilidade e Inovação na Gestão Pública”, o encontro – considerado o maior congresso municipalista estadual do país – reuniu mais de 10 mil pessoas nos dias de sua realização.

O congresso da AMM tem ainda uma intensa agenda política e técnica, com mais de 400 temas da pauta municipalista em debate como reforma tributária, relação entre os poderes legislativo e executivo, contabilidade pública e controle interno, inovação e tecnologia e gestão de comunicação. O espaço sediou a 36ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios com mais de 300 expositores.

Em rápida participação em um programa de rádio de Poços de Caldas na quarta-feira, 10, Dra. Regina falou sobre a sua participação no Congresso. “O encontro foi de muito aprendizado. Participei de painéis importantes, entre eles, sobre o financiamento e busca de recursos para o Sistema Único de Saúde com o objetivo de implantarmos todas as ações necessárias pelo município para atendermos a demanda da população”, disse.

AGENDA CHEIA

Ainda em Belo Horizonte, a vereadora participou de reuniões com parlamentares e lideranças políticas. Entre elas, o deputado federal Pinheirinho (Progressistas) que assumiu a presidência do partido em Minas. Ele assumiu o posto que era comandado pelo ex-deputado federal Marcelo Aro (PP) desde 2019. Desde já, manteve disposição de diálogo e auxílio à Dra. Regina na busca pela abertura de novos leitos hospitalares em Poços de Caldas.

Já Marcelo Aro, que pediu para deixar a presidência da sigla, por ter assumido a secretaria da Casa Civil do governo de Romeu Zema (Novo), está nos Estados Unidos ao lado do governador, mas manteve conversas por telefone com a vereadora – reafirmando o compromisso que mantém com Poços.

Com o deputado estadual Rodrigo Lopes (União Brasil), Dra. Regina conversou também conversou sobre a necessidade de abertura de novos leitos na cidade e também sobre a questão que envolve o banco de leite materno – essencial para a saúde e sobrevivência de bebês prematuros e de baixo peso, que estão internados nas unidades neonatais do Brasil e não conseguem sugar o peito de suas próprias mães. Essa é uma das lutas da Dra. Regina em Poços de Caldas.