Exposição fotográfica sobre mães e filhos é destaque no shopping

Poços de Caldas, MG – Em comemoração ao Dia das Mães, celebrado neste domingo, 14 de maio, o Partage Shopping Poços de Caldas recebe a exposição “Me Vejo em Você” com diversas imagens capturadas pelas lentes da fotógrafa Keziah Virgínia. A mostra gratuita pode ser visitada até o dia 31 de maio, em frente à praça de alimentação.

Ao todo são mais de 30 fotografias em preto e branco que retratam momentos entre mães e filhos. A exposição conta ainda com áudios que revelam depoimentos de mulheres participantes do projeto, além de espaços com receitas de famílias e livros para colorir.

Outras novidades da mostra são as fotografias táteis, recurso de acessibilidade voltado para pessoas com deficiência visual que poderão manipular e sentir algumas imagens impressas em 3D, e o metaverso afetivo, tecnologia imersiva.

Segundo Keziah Virgínia, entre os objetivos principais da exposição estão o resgate de momentos familiares, o cultivo de memórias e a inclusão. “Ao longo de quatro anos, o projeto já contou com a participação de mais de 200 mães a partir de um olhar sobre momentos únicos compartilhados entre as famílias, contribuindo para a amplificação de histórias maternas e para a recuperação da autoestima de mulheres de diferentes idades”, conta.

Sobre a fotógrafa:

Keziah Virgínia é formada em Pedagogia e apaixonada por fotografia desde a infância, quando brincava com câmeras polaroid. Sua habilidade em lidar com crianças e estabelecer relacionamentos positivos com as pessoas facilita a comunicação entre ela e as participantes do projeto. Como fotógrafa dedicada a preservar histórias, Keziah demonstra habilidade em capturar momentos únicos e emocionantes que envolvem o universo materno e familiar. A exposição “Me Vejo em Você” conta com a parceria das filhas de Keziah Virgínia: a consultora em cultura Ana Vitória Magalhães e a arquiteta e curadora Gabriela Virgínia, e o apoio Sesc Poços de Caldas. Mais informações estão disponíveis em www.mevejoemvoce.com.br e em www.partageshoppingpocos.com.br.

Serviço:

Exposição

“Me Vejo em Você”

Quando:

até 31 de maio

Onde: Partage Shopping Poços de Caldas

Entrada gratuita