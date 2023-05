Gaapo realiza programação especial de Dia das Mães

Poços de Caldas, MG – Domingo é Dia das Mães e, como de costume, o Gaapo realizou uma programação especial para os pacientes da Unacon. Com o salão lindamente decorado pelas voluntárias do Grupo, foi entregue presentes, houve manhã de beleza, apresentação de coral de crianças e a presença da personagem “Escrarete”, da atriz Débora Soares, que levou um momento único de alegria aos pacientes.

“Nossas voluntárias, mais uma vez, se superaram. Ficou linda a decoração do Dia das Mães e teve uma das nossas voluntárias, que é a nossa mascotinha, que fez um presentinho, um chaveirinho, que é a coisa mais linda e a gente presenteou as mães. Levamos na terça (09) a ‘Escrarete’, personagem da Débora Soares, para alegrar os pacientes e foi um grande sucesso. No mesmo dia, levamos as maquiadoras: Fran Tarabole, Priscila Marques, Tifany Ferreira, Rejane Rossi e Rafaela Fialho para dar uma manhã de beleza para as pacientes, fazendo maquiagem e design de sobrancelhas”, destaca Lena Alexandre, voluntária do Gaapo. que lembrou ainda que as atrações não pararam por aí. “Na quinta (11) aconteceu a apresentação da dupla Giovani & Denilson, dentro do projeto Acalanto, hoje (12) trouxemos as crianças do coral infantil da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que, além de cantar, levaram presentes e um café especial para os pacientes. E na próxima quarta (17), haverá a apresentação do coral dos idosos lá da Unimed. Uma programação muito especiall”, completa a voluntária.

Cura através da arte

Quem esteve na última terça-feira de manhã, 09, na Unacon, deu boas risadas com a personagem “Escrarete” da atriz Débora Soares. Com seu jeito “esculachado”, sem papas na língua, ela trouxe um momento raro de felicidade para os pacientes, que esqueceram um pouco do tratamento e entraram totalmente na brincadeira.

A atriz Débora Soares falou um pouco sobre como foi levar tanta alegria aos enfermos. “Não há dinheiro no mundo que pague. É uma satisfação tão grande, tão gratificante, que me eleva, que me enaltece, que é onde eu recebo todas as dádivas e bênçãos que preciso. Só de tirar um sorriso de um rosto triste, que está aqui amargurado, que tá passando por sua dor, para mim já é válido. Esse é o retorno do que eu vim fazer, do que eu posso fazer, porque eu acho que cada um contribui com aquilo que pode e eu levo essa alegria verdadeira, que sai do coração. Isso pra mim não me custa nada. levantei 6 horas da manhã, me produzi, mas feliz, porque eu sabia que ia vir aqui trazer um pouco daquilo que eu posso”, conta a atriz.