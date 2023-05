Mãe de atleta: desafios e alegrias na vivência familiar e esportiva

Poços de Caldas, MG – Relacionamentos entre mães e filhos que vão além de tudo que se conhece. Além de ser uma relação pautada pelo amor, carinho, dedicação e várias obrigações, o esporte também tem uma grande influência. Vamos citar exemplos nesta reportagem de mães que foram espelhos para os filhos seguirem na atividade esportiva. Mães que se dedicaram a vida toda em algum segmento esportivo tiveram seus filhos e eles cresceram vendo a rotina da progenitora e resolveram seguir o mesmo caminho. Casos de Andréa Martins, responsável pelos projetos esportivos da Secretaria Municipal de Esportes, cujo filho vem se destacando no basquete. Miranel Domingos, que tem uma família de tradição no atletismo e vê seu filho Luiz Felipe ser uma das principais revelações na modalidade no Brasil. Josane Faria, que ressaltou que ser mãe de atleta é uma montanha-russa de sentimentos. Conversamos também com Beatriz Mendes Ferreira de Camargo, mãe da Gabriela do BMX e Ana Silvia, mãe da Nina, a Fadinha do skate de Poços de Caldas.

Uma grande luta

“A mãe dos atletas divide a passagem aérea em 10 vezes para possibilitar a participação do filho no Mundial de X Terra na Itália. Sou mãe biológica de dois atletas Luiz Felipe de Oliveira Domingos, triatleta, e Lais de Oliveira Domingos, atleta. Além disso, me considero mãe dos atletas do Projeto do Amanhã. Cada superação deles me enche de alegria, pois a participação no projeto tem o poder de transformar vidas”. Seguir a mãe Miranel Domingos no esporte não foi nada difícil para Luiz Felipe, um colecionador de títulos em competições de triatlo. Ele cresceu vendo a mãe acordando todas as madrugadas para ir aos treinos. Depois acompanhou as conquistas maternas em competições Brasil afora e decidiu ser isso que queria para sua vida. A mãe, claro, deu todo o apoio e suporte necessário para ajudar Luiz Felipe. E alguém acha que ela se arrepende? Jamais. Miranel disse que faria tudo exatamente igual. “Foi muita luta, mas sou feliz pelo resultado que vejo hoje”, conta ela. O sonho do filho de ser atleta começou logo aos cinco anos. “Foram diversas competições que a gente estava junto, incentivando, dando apoio, suporte em todos os aspectos, mas valeu a pena”, diz Miranel. O trabalho de mãe ficou ainda mais complicado quando ele completou 14 anos. Nesta fase de sua vida ele viu que poderia ir mais longe e resolveu ser triatleta. Miranel descreve que dali em diante a luta dobrou de tamanho. Para ajudar o filho nas disputas, ela lembra que foram várias ações, como rifas, para arrecadar dinheiro para proporcionar as oportunidades desejadas. A luta é traduzida em resultados. Luiz Felipe vem conquistando números expressivos no Brasil e até mesmo no exterior. Mas hoje Miranel diz que ele corre por conta própria. A Lei de Incentivo ao Esporte também veio para ajudar bastante. Tem ainda apoio de empresas. E você pode estar questionando: a ajuda da mãe então agora não é mais necessária? Pode até ser que não, mas Miranel segue ao lado do filho contribuindo do jeito que pode. “Atualmente é uma luta em conjunto e agora ele é um ironman, mas estou junto na luta de seu sonho que é se profissionalizar como ironman. Vejo o apoio familiar como fundamental em qualquer aspecto da vida e neste sentido o Luiz Felipe não tem do que reclamar. Eu, o pai dele, a irmã somos seus principais fãs e incentivadores. Acho que se não fosse o apoio da família as coisas não aconteceriam para ele como aconteceram. Foi uma luta. Muitas vezes a gente deixa de comprar alguma coisa pra gente para ajudar ele, mas é assim que tinha que ser e foi assim que fizemos e por isso somos felizes hoje”, completou Miranel.

Um grande desafio

“Ser mãe já é um grande desafio com todas as circunstâncias que este papel traz. Ser mãe de atleta então nem se fala”. As palavras são da professora de educação física Andréa Martins, responsável pelo Setor de projetos esportivos da Secretaria Municipal de Esportes, mãe de Enzo Cândido Martins e Silva, jogador de basquete da Associação Atlética Caldense e que em quadra mostra um talento fora do comum. Talento este que faz de Enzo um dos destaques entre os atletas do clube, que já revelou nomes como Raulzinho, hoje destaque da NBA e seleção brasileira. “Nas minhas várias conversas com o Enzo sempre deixei claro que ser atleta é uma tarefa difícil, já que é preciso abdicar de coisas importantes, como lazer, da vida social, enfim, ter uma vida diferenciada”, conta Andréa. “É preciso ter dedicação total”, completa. Mas a professora conta que este foco nunca foi problema para Enzo, que desde muito pequeno se mostrou interessado no esporte e na possibilidade de ser atleta. Esta vocação esportiva é marcante em Enzo desde muito jovem, pois como Andréa é da área esportiva, Enzo sempre estava presente em eventos esportivos ou em quadra acompanhando a mãe.

Enzo praticou modalidades como capoeira, judô, jiu-jitsu, futebol, futsal, tênis de mesa, natação, mas foi no basquete que se encontrou. São cinco anos na modalidade e diversos títulos regionais com a Caldense. Tudo isso acompanhado de perto nas arquibancadas e de casa pela mãe Andréa e toda a família. “Ser mãe de atleta é estar ali a todo tempo, na alegria e na tristeza, no pódio ou na última colocação, é estar junto num momento difícil como uma lesão e depois na recuperação. Estar junto na suplementação alimentar e na bobeirinha do doce que não pode comer. Ser mãe de atleta é algo surreal. Acredito que tenha muitas mães, assim como eu que sabem perfeitamente o que estou falando e o que é ter um filho atleta dentro de casa. Quando a família está junto, quando se tem fé, um propósito, existe um foco e um objetivo, todas as dificuldades são vencidas, todas as adversidades são superadas. O esporte é ingrato. Tem um dia que você vence e no outro é derrotado, você chora de alegria ou de tristeza e é assim mesmo que a vida caminha”, destaca a mãe professora.

Andréa sabe que muitos objetivos ainda vão passar na vida do filho. Prestes a completar 18 anos, Enzo já tem objetivos bem traçados, com muitas ideias aflorando em sua cabeça, então neste momento o apoio da mãe e dos familiares se faz muito importante. “Claro que sei do sonho de ser atleta de alto nível e tal, mas também acredito que as coisas vão acontecendo da forma que é preciso. Tudo tem sua hora certa. Hoje o Enzo continua a representar as Equipes Sub 18, Sub 21 e adulto da Associação Atlética Caldense, está participando de competições fortes no estado de São Paulo, já está na faculdade e para orgulho da mãe, escolheu a mesma profissão, ser Profissional de Educação Física, também é estagiário da Associação Brasileira de Cricket, sendo referência também para a irmã Hanna, que já está trilhando o caminho das quadras de voleibol e basquete.

Meus filhos, são o meu maior tesouro e onde eles decidirem ir, eu e meu marido, que também foi atleta de futsal, estaremos juntos. Ser mãe neste momento, nesta formação do cidadão, é o maior desafio de minha vida, é a encrenca mais maravilhosa que uma mulher pode ter em sua vida. Ser “mãe é sempre estar junto dos filhos nas escolhas, orientando e encaminhando, tudo é espetacular”, falou Andréa, que deseja muita força para todas as mães nesta data especial, principalmente para as mães de atletas como ela. “Fácil não é, mas temos que estar juntos neste propósito. Uma hora o que tiver que acontecer, com a graça de Deus vai acontecer. Se não for para ser atleta, que seja um cidadão de bem, uma pessoa honesta, trabalhadora, leal, um profissional de excelência, porque é isso que o esporte traz para nossa vida e de nossos filhos”, falou a professora.

Andréa vive dentro das quadras desde os 13 anos de idade defendendo Campestre, sua cidade natal, e após deixar as quadras se formou em Educação Física e há 27 anos trabalha na Secretaria de Esportes de Poços de Caldas. Este grande envolvimento com o esporte fez toda a diferença na sua vida e de seus filhos. “Minha casa respira esporte. Meu marido jogou futsal durante muitos anos e, claro, nossos filhos não ficaram de fora. A cultura esportiva traz diversos benefícios, mas também abre portas para o mundo. Atrás de um simples correr, atrás da bola, vem junto o conhecimento da modalidade, a responsabilidade, o respeito às regras, respeito à diversidade. O esporte nos educa a conviver como cidadão dentro de um mesmo espaço. Tenho que te respeitar, você respeita o outro e assim o respeito sai numa corrente do bem. Este compromisso com o esporte, esta vivência da prática da atividade física só tem a contribuir com as famílias. É isso que estamos vivendo hoje. Quando se tem o esporte incluído no contexto familiar, a cultura, os projetos sociais que estão tão aflorados neste momento, acho que só têm a fortalecer as famílias e o vínculo social na construção do cidadão”, finalizou Andréa.

“Montanha-russa de sentimentos”

A definição acima é perfeita e foi feita por Josane Faria, ex-treinadora de futsal feminino de Poços de Caldas e professora da Secretaria Municipal de Esportes. Ela é mãe de Maria Fernanda de Faria Horácio, atleta de vôlei, e Marcos Gonçalves Júnior, ex-jogador de vôlei. “Ser mãe de um desportista é uma experiência repleta de emoções, uma verdadeira montanha-russa de sentimentos”, disse Josane. “À medida que a criança cresce e segue sua jornada no mundo esportivo, a mãe, que é professora de educação física e ex-técnica de futsal feminino na cidade, que sempre incentivou muitas meninas, chegou a vez de incentivar sua própria filha a jogar voleibol”, destacou Josane. Ela conta que o voleibol entrou na vida de Fernanda quando ela tinha apenas sete ou oito anos, começando com atividades de iniciação esportiva em um bairro com o professor Renato. Aos quatorze anos, ela já jogava tão bem que foi para a Caldense. Com quinze anos, passou em uma seletiva e foi jogar em Uberlândia, no Praia Clube. “É realmente emocionante e gratificante ver que um esporte que começou como uma simples brincadeira agora se tornou a profissão da minha filha. A distância é complicada, ela estava morando em Uberlândia, a quase quinhentos quilômetros de Poços. Agora ela se mudou e está jogando em Santa Catarina, em Criciúma, ainda mais longe”, disse a mãe emocionada. “Nosso contato e nossa saudade são supridos por meio do celular, através de vídeos. Conversamos todos os dias. É muito prazeroso ver sua evolução, a maturidade que ela está adquirindo ao viver em um lugar distante. Ela está trilhando o caminho que escolheu. Fico extremamente emocionada ao falar sobre isso. Sinto um orgulho imenso e mantenho esperanças de que tudo dará certo em sua vida. Agradeço por tudo”, falou Josane. Ela também teve momentos de incentivar o filho Marcos, que jogou basquete, mas ele não seguiu no esporte.

Campeã no BMX

Gabriela tem 11 anos e é um dos destaques do BMX de Poços de Caldas, modalidade que é um verdadeiro celeiro de grandes talentos. Mas Gabriela é outra atleta, com o respaldo e total apoio da mãe Beatriz Mendes Ferreira de Camargo. Gabriela se dedica ao treinamento de bicicross desde os 6 anos. Sua rotina é intensa, com uma agenda cheia. “Como mãe, sempre faço questão de acompanhá-la em todos os compromissos. Acredito que a presença materna é fundamental para o desenvolvimento do atleta, pois somos um ponto de apoio emocional e contribuímos para potencializar os resultados, seja em um simples treino ou em uma corrida. Estar presente nos treinos e competições é uma forma de demonstrar o meu apoio e incentivo. Acompanhar o progresso da Gabriela encorajá-la a se superar e fornecer suporte emocional são aspectos essenciais do meu papel como mãe de uma atleta. Seja nos momentos de vitória ou nos desafios enfrentados, estou ao seu lado, oferecendo encorajamento e apoio incondicional. Além disso, a minha presença também contribui para criar um ambiente de confiança e segurança para a Gabriela. Saber que estou lá, apoiando e torcendo por ela, permite que ela se sinta mais confiante e motivada a dar o seu melhor em cada treino e competição”, disse a mãe de Gabriela

A relação entre mãe e atleta é especial e única. É um vínculo que vai além do esporte, é uma conexão emocional que fortalece a determinação e a paixão pelo bicicross. Juntas, compartilhamos conquistas, aprendizados e superações, construindo memórias inesquecíveis ao longo dessa jornada esportiva. “Acredito firmemente que a minha presença como mãe é importante para o desenvolvimento e o sucesso da Gabriela como atleta. Estou comprometida em ser sua maior apoiadora, incentivando-a a alcançar seus objetivos e celebrando cada conquista ao longo do caminho”, finalizou.

Fadinha

Poços de Caldas tem sua “Fadinha do Skate”. A talentosa Nina vem brilhando nas pistas, mas o incentivo da família e, principalmente de sua mãe, Ana Silvia faz toda a diferença. “Tenho orgulho de ser mãe da Nina Dias. Desde cedo, Nina demonstrou interesse pelo skate, mas foi no final de 2012, após participar de seus primeiros campeonatos, que ela decidiu levar sua paixão pelo esporte a um novo patamar, dedicando-se aos treinamentos com foco no rendimento. Como mãe, apoiei totalmente sua decisão e passei a acompanhá-la quase todos os dias nos treinos. Dos campeonatos que ela participou, estive presente em todos, apoiando-a incondicionalmente”, disse a orgulha mãe. A dedicação e o talento da Nina têm sido evidentes em cada evento em que ela compete. Sua determinação a levou a conquistar o título de Campeã Mineira 2022 em sua categoria, e estou confiante de que ela irá em busca do bicampeonato com a mesma garra e determinação.

Além de seu sucesso no skate, Nina também compreende a importância de equilibrar seus estudos e sua vida esportiva. Ela entende que a escola é sua principal responsabilidade e não a negligência. É gratificante como mãe ver sua dedicação não apenas ao esporte, mas também aos estudos, mostrando que é possível conciliar ambas as áreas com sucesso.

“Tenho certeza de que a Nina ainda irá longe no skate. Seu talento, paixão e comprometimento são evidentes a cada dia. Como mãe, continuarei a apoiá-la, incentivando-a a perseguir seus sonhos e alcançar todo o seu potencial. Estou extremamente orgulhosa de ser mãe da Nina e emocionada em testemunhar seu amor e dedicação ao skate. O futuro dela no esporte é promissor, e estarei ao seu lado, celebrando cada conquista em sua jornada”, destacou Ana, muito emocionada.

O Mantiqueira encerra esta reportagem desejando um feliz Dias das Mães para todas as mães do mundo.

