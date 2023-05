PM realiza prisão de autor de furto em supermercado na avenida José Remígio Prézia

Poços de Caldas, MG – Nesta sexta-feira (12), a Polícia Militar foi acionada através do número de emergência 190 para atender a uma ocorrência de furto no Supermercado San Michel, localizado na Avenida Remigio Prezia, número 209.

Segundo informações, um indivíduo foi flagrado subtraindo um kit de shampoo e condicionador, além de um pacote de bolachas, passando pelos caixas sem efetuar o pagamento dos produtos.

Diante da gravidade do delito, a equipe da PM prontamente se deslocou até o estabelecimento. Com base nas informações recebidas, os policiais conseguiram localizar e prender em flagrante o autor do furto.

O indivíduo, juntamente com os produtos furtados, foi conduzido à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos legais.

A ação foi realizada pela equipe do VP Setor 01, composta pelo Sargento Bagatin e pela Cabo Thelma.