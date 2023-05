Polícia Militar captura indivíduo envolvido em caso de furto em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira (11), o 29° Batalhão da Polícia Militar, por meio da 162ª Companhia PM, realizou uma importante prisão em Poços de Caldas, Minas Gerais. A ação resultou na captura de um indivíduo envolvido em um caso de furto.

Após receber uma solicitação através do número de emergência 190, a Polícia Militar prontamente se deslocou até a Rua São Francisco, número 461, onde havia sido relatado um furto de uma câmera de monitoramento. Com base nas informações recebidas, os policiais conseguiram localizar o autor do crime nas proximidades e recuperar os materiais subtraídos.