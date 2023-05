Prefeito Sérgio Azevedo participa do 38º Congresso da AMM em Belo Horizonte

Poços de Caldas, MG – O prefeito Sérgio Azevedo, marcou presença no 38º Congresso Mineiro de Municípios, em Belo Horizonte, onde foi discutido o tema “Governança, Sustentabilidade e Inovação na Gestão Pública”, ao lado dos secretários de Governo, Paulo Ney de Castro Júnior e o adjunto de Saúde, Carlos Almeida.

Neste ano, o congresso reuniu mais de 10 mil pessoas ao longo dos dois dias de programação. Foram debatidas pautas como reforma tributária, segurança nas escolas, inteligência artificial, previdência própria, concessões públicas, cidades inteligentes, combate à corrupção e a participação da mulher na vida pública, focando no desenvolvimento econômico e qualidade de vida da população.

Outro destaque do congresso foi a realização da 36ª Feira do Desenvolvimento dos Municípios, que contou com 350 expositores com produtos e serviços que envolvem diferentes áreas, como educação, meio ambiente, agropecuária, saúde, transporte, tecnologia e comunicação. A feira serviu como ponto de networking e prospecção de negócios entre gestores públicos, e teve a participação de órgãos e autarquias dos governos estadual e federal, além de estandes das microrregionais de Minas Gerais, com amostras do artesanato e culinária mineira.

Sérgio Azevedo foi convidado para abrir a palestra sobre concessões e parcerias público privadas com o case de sucesso com a concessão dos pontos turísticos de Poços de Caldas e foi citado em todo o evento por diversos prefeitos, em que a empresa concessionária Citur assumiu a gestão e operação do Circuito Turístico Integrado, formado pelo Complexo Turístico Cristo Redentor (com teleférico e a rampa de voo livre), a Fonte dos Amores, o Recanto Japonês e o Complexo Turístico Véu das Noivas.

Sérgio Azevedo, ressalta que é sempre bom participar desses encontros. “Prefeitos de todo o estado se encontram e trocam experiencias, além de nos alinharmos para o desenvolvimento de Minas Gerais, com eficiência e transparência, assim como a sustentabilidade e a inovação nas gestões municipais. Fico feliz por Poços ser referência não só para o estado, mas para todo o país. Mais um grande encontro promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM).”