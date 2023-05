Vôlei de areia da Olimpíada dos Trabakhadores agita o Parque Municipal no sábado

Poços de Caldas, MG – Neste sábado (13), acontecem as partidas de vôlei de areia masculino e feminino da Olimpíada dos Trabalhadores no Parque Municipal Antonio Molinari. Os jogos vão acontecer simultaneamente em duas quadras de areia, a partir das 8h.

Ao todo, 19 empresas vão participar da modalidade. Os jogos podem ser acompanhados pela população e acontecem durante toda a manhã e ao longo da tarde. Haverá apenas um intervalo entre 12h e 14h. A final do feminino está marcada para as 16h. A do masculino acontece às 16h30.

O vôlei de areia ou praia tem origem ligado ao vôlei de quadra. Há registros da modalidade em 1915, nas praias do Havaí, Estados Unidos. Mais tarde, passou a ser jogado na praia de Santa Mônica, na Califórnia. Com a profissionalização do esporte na década de 70, nos Estados Unidos, o vôlei de praia ganha impulso em todo mundo. No Brasil, o vôlei começou nas praias do Rio de Janeiro, na década de 30, e nos anos 50, aconteceram os primeiros campeonatos amadores masculinos em Copacabana e Ipanema. Os primeiros campeonatos profissionais no país começaram nos anos 80.

A Olimtra vai até o dia 30 deste mês. Mais de quatro mil atletas de empresas e instituições da cidade estão participando dos jogos.