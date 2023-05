Lojistas estimam alta nas vendas

Considerada a segunda data mais importante para o comércio, perdendo apenas para o Natal, o Dia das Mães, que será comemorado neste domingo (14) deve atrair consumidores na busca pelos presentes e lembranças. Em Uberlândia, uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Uberlândia) apontou que 85% dos consumidores deverão adquirir produtos para a data. Com a expectativa da procura, lojistas da cidade esperam uma alta de até 20% nas vendas durante o período. De acordo com a pesquisa da CDL, roupas (foto), calçados e acessórios são a principal escolha de 45% dos entrevistados, seguido por flores, cestas e chocolates (17%), e perfumaria e cosméticos (11%). (Diário de Uberlândia)

Expô Curvelo teve rodada dupla

A Expô Curvelo 2023, que acontece até este domingo, 14, no Parque de Exposições Antônio Ernesto de Salvo, teve uma rodada dupla de encontro com produtores. O Encontro de Mulheres Rurais reuniu cerca de 180 participantes, pela manhã, em Curvelo, na região Central de Minas. Já na parte da tarde, houve um encontro de produtores rurais, chamado “Cachaça, Torresmo e Viola”, com a presença de 150 pessoas. Uma das mais tradicionais festas agropecuárias de Minas Gerais, a Exposição Agropecuária e Industrial de Curvelo (Expô Curvelo) chega a sua 78ª edição e deve atrair este ano cerca 150 mil visitantes ao longo de todo evento e gerar, aproximadamente, R$ 50 milhões em negócios. (Andradas Hoje – Andradas)

Festival de Turismo promove potencialidades

Já consolidado como um importante evento para a cidade e para a área turística em todas as suas especificidades, o Festival Internacional de Turismo e Cultura de Ouro Preto já está planejado, preparado e praticamente no ponto para abrir a sua terceira edição, mesmo faltando ainda mais de um mês para sua realização. Este ano, o grande encontro de lazer e negócios setoriais acontece entre os dias 1 e 3 de junho, mais uma vez no Centro de Artes e Convenções da UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto. O evento já se tornou uma das melhores oportunidades para que municípios, circuitos turísticos e empresas do trade apresentem produtos, serviços e roteiros turísticos para um público que busca conhecer Minas nas suas mais variadas nuances. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Expoleste se prepara para receber público

A cidade de Governador Valadares está prestes a receber a maior Mostra Empresarial do Leste Mineiro. Com a expectativa da presença de mais de 60 mil visitantes no Unicentro, entre os dias 17 e 21 de maio, as 161 empresas que marcarão presença na Expoleste 2023 já se preparam para a feira. Diversos setores estarão representados na mostra, como fotografia, culinária para crianças, espaço para varejista, arquitetura e decoração com os mais recentes lançamentos, energia solar e planos de saúde. Oportunidades para todos os setores apresentarem suas novidades e lançarem seus produtos. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Junta militar recebe orientação técnica

A Junta de Serviço Militar de Cachoeira Dourada, recebeu a visita de orientação Técnica (VOT) através do 1º Tenente Carlos, Chefe da Delegacia de Serviço Militar de Uberlândia e do Sd Lucas Oliveira. Os militares foram recebidos primeiramente no Centro Administrativo pelo Prefeito Candango onde conversaram e falaram sobre o trabalho da junta militar no município. Depois foram recebidos na sala da Junta Militar pelo Secretário da Junta de Cachoeira Dourada Irmão Eduardo e também o servidor Ronaldo, e teve como objetivo orientações técnicas no processo de alistamento e dispensa do serviço militar. (Gazeta do Pontal – Ituiutuba)

PM lança “Proteção Rural Capinópolis”

Foi realizado na semana que passou o lançamento da Operação “Proteção Rural Capinópolis”. O evento realizado na Praça da Prefeitura Municipal de Capinópolis contou com o reforço do efetivo de Ituiutaba, Cachoeira Dourada e Ipiaçu. O objetivo da operação é fortalecer a interação da Polícia Militar com a população e os trabalhadores de propriedades rurais, com a finalidade de prevenir e reprimir infrações penais. A operação desenvolvida em pontos estratégicos das principais estradas vicinais dos municípios de Capinópolis, Cachoeira Dourada e Ipiaçu, procedendo abordagens a veículos, pessoas em atitudes suspeitas, com o objetivo de localizar drogas, armas de fogo, armas brancas e produtos com queixa de furto/roubo. (Folha da Região – Ituiutaba)

