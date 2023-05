Polícia Militar prende autor de disparo de arma de fogo em via pública

Poços de Caldas, MG – Neste sábado, 13, a Polícia Militar recebeu uma solicitação via 190 informando que um indivíduo havia efetuado um disparo de arma de fogo em frente ao estabelecimento comercial na Rua Rio de janeiro, após se envolver em uma briga. O autor fugiu do local logo em seguida.

Com base nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança do local, os militares iniciaram um rastreamento e conseguiram identificar o suspeito como D. S. O., de 37 anos. Os policiais se deslocaram até a residência do autor, localizada na Rua Jorge Palmério Pereira, onde o encontraram.

Após ser abordado, o autor confessou o delito. Em seu quarto, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e quatro munições intactas, que foram apreendidas. A arma não estava registrada.

A equipe responsável pela operação foi composta pelos militares: CPU, Tenente Godoi, CB Fernandes, VP 31572, Sargento Patrícia e Soldado Giovani, VP 33050, Sargento Sales e Soldado Moraes, VP 33024, Sargento Mauro e Sargento Elias.

O autor foi preso em flagrante delito e levado à delegacia, juntamente com a arma e as munições apreendidas. O resultado da operação foi de um preso, um revólver calibre .38 apreendido e quatro munições de mesmo calibre intactas apreendidas.