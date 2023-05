Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais neste sábado, 13

Poços de Caldas

A previsão do tempo para este sábado, 13, é de céu claro, sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 21 graus e a mínima de 10 graus.

Minas Gerais

Neste sábado, 13, a incursão do ar mais frio e carregado de umidade que chega do mar em direção ao continente contribui para o aumento das nuvens e chuvas leves e isoladas. As temperaturas tendem a declinar em boa parte do estado de Minas Gerais e esse quadro meteorológico com temperatura amena típica da estação do outono deve persistir ao longo de todo o fim de semana.