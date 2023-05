Incêndio em residência em Poços e morador é acusado de provocar o fogo

Poços de Caldas, MG – O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado às 18:05 da tarde do dia 13 de maio para uma ocorrência de combate a incêndio em uma residência localizada na Av. Fosco Pardini, no Bairro São José. Segundo testemunhas, o próprio morador, que é usuário de drogas e consome álcool de forma imoderada, teria provocado o incêndio.

As equipes de socorro e coordenação foram deslocadas para o local. Ao chegarem lá, constataram que uma casa unifamiliar, situada acima de outra residência, estava em chamas.

Após desligarem os disjuntores de energia e certificarem-se de que não havia ninguém na casa de baixo, os bombeiros, equipados com equipamentos de proteção individual e respiratória, adentraram a residência e iniciaram o combate ao incêndio. Verificou-se que a residência possuía três cômodos: banheiro, quarto e cozinha. O banheiro, praticamente não atingido pelas chamas, estava tomado por fumaça e foi isolado. Todos os objetos do quarto haviam sido consumidos pelo fogo. Nesse cômodo ainda havia brasas e fumaça, mas não havia chamas devido à falta de combustíveis. Na cozinha, as chamas eram altas e provenientes de um botijão de gás P13 e de um foco na geladeira. Foi necessário quebrar o vidro das janelas do quarto e da cozinha para ventilar o ambiente. As edificações adjacentes não foram atingidas pelas chamas.

Os bombeiros extinguiram o foco na geladeira e, em seguida, removeram o botijão do cômodo, levando-o para uma área isolada e arejada no exterior da residência. Após combaterem pequenos focos em objetos não identificados, realizaram o rescaldo, utilizando uma ferramenta de sapa e jato de água em baixa pressão.