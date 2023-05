JF ganha 5 mil novos eleitores

O cadastro eleitoral para novos eleitores foi reaberto após as Eleições de 2022, em novembro do ano passado, quando diversos serviços voltaram a ser oferecidos aos cidadãos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), desde então, em todo Brasil, 1.063.127 novos eleitores se alistaram para votar nas próximas eleições. Conforme levantamento feito pela Tribuna, no mesmo período, entre novembro do ano passado e abril deste, 4.888 novos eleitores fizeram seu registro eleitoral em Juiz de Fora e estão aptos a votar nas eleições municipais de 2024. Os números têm por base dados de Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) que estão em constante atualização e compõem as estatísticas eleitorais do TSE. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Ouvidoria do MP reúne prefeitos

A Ouvidora-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, Nádia Estela Ferreira Matheus, participou nesta segunda-feira (15) de reunião com os prefeitos do Norte de Minas na Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams). Durante o encontro, o MP/MG apresentou o Projeto Defesa Ativa do Patrimônio Público. Além de prefeitos e prefeitas da região, participaram no encontro todos os Promotores de Justiça da Regional Norte, além da Ouvidora-Geral do Ministério Público, Promotora de Justiça, Nádia Estela Ferreira Matheus. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Passos e Patos lideram ranking da dengue

Entre todas as regionais de Saúde de Minas, as de Passos e Patos de Minas apresentam os maiores números de mortes por dengue neste ano, com 13 óbitos confirmados até a semana passada cada. No estado, a SES registra 306.175 casos prováveis, sendo 146.056 deles confirmados, 79 óbitos confirmados e 116 em investigação. De acordo com informações do Painel de Monitoramento de Arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgadas na sexta-feira, na regional de Saúde de Passos já são 28.510 casos prováveis da doença, sendo 14.132 deles confirmados. A região também tem 15 óbitos em investigação. (Folha da Manhã – Passos)

Saúde faz balanço de ações da barragem

Quatro anos após o rompimento das Barragens da Mina Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) segue coordenando e desenvolvendo conjuntamente ações de reparação dos danos e impactos causados pelo desastre da mineradora Vale, em Brumadinho e demais municípios na Bacia do Paraopeba. Com objetivo de atualizar a população mineira sobre o andamento das atividades na área da saúde, a SES lançou em maio o Informe Reparação. O documento detalha as medidas de saúde que são prioritárias para os compromitentes do Acordo de Reparação. (Jornal Andradas Hoje – Andradas)

Festival Gastronômico movimentou cidades

As cidades de Lamim e Cristiano Otoni receberam no final de semana o Festival Gastronômico Sabores das Villas. As duas cidades montaram uma grande estrutura para o evento. Em Lamim, o público compareceu até a praça do Divino Espírito Santo para conferir de perto os pratos e as atrações. O estabelecimento Mega Burguer serviu o prato, “Raízes Mineiras”. Já o “Bolinho de Feijão do Divino” foi servido pelo Restaurante São Geraldo. O show ficou por conta da cantora Giovanna Rezende e apresentações de Vanessa Souza e Manoela Fernanda. A Corporação musical Divino Espírito Santo, também marcou presença no evento. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Câmara promulga projetos para escolas

Foi publicada pela Câmara Municipal de Formiga a promulgação dos Projetos de Lei nº 504/2023 – que dispõe sobre a instalação de portais de detecção de metais, de autoria da vereadora Osânia Silva, e o 507/2023 – autorizando a contratação, em regime de urgência, profissionais de segurança especializados para todas as unidades educacionais da rede pública municipal de educação, incluindo creches e berçários. Ambos direcionados para a segurança nas escolas da rede municipal. (Jornal Últimas Notícias – Formiga)

Direito em Ipatinga encerra semestre

Para encerrar o semestre letivo do programa Direito na Escola em Ipatinga, foi realizada uma aula no salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Ipatinga. Participaram dessa atividade alunos do 8º ano de duas escolas municipais. Representantes da administração municipal também estiveram presentes ao evento. O programa Direito na Escola é composto por profissionais do Direito que auxiliam o poder público e instituições de ensino a construir projetos e a ministrar aulas com temáticas referentes à ciência do Direito. Em Minas Gerais o programa é executado em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio da Comissão Direito na Escola. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br