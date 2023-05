Polícia Militar prende indivíduo por porte ilegal de munições em Poços

Poços de Caldas, MG – Neste domingo (14), às 22h23min, a Polícia Militar realizou a prisão de um indivíduo por porte ilegal de munições na Rua Espírito Santo, em Poços de Caldas.

Durante um patrulhamento preventivo na área central da cidade, a guarnição policial abordou um suspeito conhecido por possuir uma extensa ficha criminal. Durante a abordagem, foram encontrados com o indivíduo dezenas de cartuchos vazios e intactos, sendo algumas das munições dos calibres 556 e 762. Além disso, foram apreendidos um HD externo e um simulacro de arma de fogo.

Após o Comandante da Polícia Militar dar ciência de um furto ocorrido em um Clube de Tiro, na madrugada anterior, foi feito contato com a vítima, que reconheceu, por foto, os produtos furtados. A vítima informou que iria até a delegacia para fazer o reconhecimento pessoalmente.

O autor da prisão foi identificado como D-A-P, um homem de 39 anos de idade, e possui uma ficha criminal extensa. As evidências encontradas com o suspeito indicam sua possível ligação com o furto ocorrido no Clube de Tiro.

O indivíduo foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e para que seja apurada sua responsabilidade pelos crimes de porte ilegal de munições e possivelmente pelo furto ocorrido anteriormente.