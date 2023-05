Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta segunda-feira, 15

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 15, é de céu claro, sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 22 graus e a mínima de 10 graus.

Minas Gerais

Segunda-feira,15, com tempo estável em todas as regiões de Minas Gerais por causa da presença de uma massa de ar frio e seco continental. O ar mais carregado de umidade que chega do mar deixa o céu com maior nebulosidade em toda a faixa Leste de Minas Gerais. As temperaturas seguem baixas especialmente no Centro, Sul e Zona da Mata mineira.



Hoje foi o dia mais frio do ano de 2023, de acordo com os dados do Inmet. A temperatura mínima registrada em Monte Verde, no Sul do estado, foi de apenas 1,6°C.