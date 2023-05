Atletas da Caldense disputaram a 27ª Edição da Copa Ipanema de Judô

Poços de Caldas, MG – No último sábado (13) foi realizada, na cidade de Ribeirão Preto-SP, a 27ª Edição da Copa Ipanema de Judô, com a participação de mais de 450 atletas representantes de dez agremiações diferentes. A tradicional competição possui a chancela da Federação Paulista de Judô e, comandados pelo Sensei Júnior, quatro judocas da Caldense participaram do torneio e representaram as cores alviverdes dentro de suas respectivas categorias.

No Sub-13, o judoca Emanuel Siqueira Damazo sagrou-se vice-campeão dentro da sua categoria. A atleta Erika Yuuki Suzuki Nogueira Lima lutou na Sub-15 e ficou com o 3º lugar geral dentro da competição.

Em pesos diferentes, os judocas Júlio César Moraes Soares e Ulisses Gregório Gomes Kelly disputaram suas lutas na categorias Sub-18, e ambos conquistaram as vice colocações.

Questionado sobre a participação de seus atletas dentro da Copa Ipanema, o Sensei Júnior elogiou a performance de seus comandados e exaltou o desenvolvimento dos jovens. “Os atletas evoluem muito, a cada evento, as questões técnicas e psicológicas. São eventos grandes e com um bom nível técnico, o que demonstra essa evolução”, disse o Sensei.

A equipe segue a forte preparação no clube da Caldense visando a participação nas seletivas para os Jogos Estudantis de Minas Gerais (JEMG), que acontecerão no dia 17 de maio na cidade de Poços de Caldas.

Jogos Escolares fazem seletivas de judô e atletismo

Poços de Caldas, MG – Os Jogos Escolares de Minas Gerais vão selecionar atletas de judô e atletismo neste mês. As seletivas de judô são no masculino e feminino, módulo 1 (2009 a 2011) e módulo 2 (2006 a 2008) e acontecem na próxima quarta-feira (17), às 18h, no Clube de Judô (avenida Gentil Messias, 2-90, na Vila Cruz), na zona oeste. Já as seletivas de atletismo ocorrem no dia 25, às 8h, na Pista de Atletismo (em frente ao ginásio poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves), zona oeste, também nos módulos 1 e 2, no masculino e feminino.

As competições das duas modalidades acontecem em agosto, na fase estadual dos Jogos Escolares. Mais informações sobre a seleção de atletismo podem ser obtidas pelo telefone (35) 99842-2060, com o professor Sidnei. Sobre a do atletismo, o número é (35) 99464511 (professor Rodolfo).