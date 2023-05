BlackJack Taphouse é o grande campeão do Comida di Buteco em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A edição 2023 do Comida di Buteco em Poços de Caldas teve seus vencedores anunciados na noite desta segunda-feira no Villa La Farme. O grande campeão, escolhido pelo voto popular e pelos jurados, foi o BlackJack Taphouse, localizado na Rua Mato Grosso, 393, no Centro.

O petisco vencedor, intitulado “Vulcãozinho”, conquistou o paladar dos jurados e do público. Ele consiste em um pão francês recheado com lombo de porco desfiado e levemente defumado, acompanhado de creme de alho, queijo provolone e tomate cereja gratinado. Para completar, é servido com um vinagrete apimentado com cachaça, proporcionando uma explosão de sabores.

Com essa vitória, o BlackJack Taphouse terá a oportunidade de representar Poços de Caldas na disputa pelo título de Melhor Buteco do Brasil, em uma grande festa que será realizada no mês de julho.

O segundo lugar do concurso ficou com o Bar do Jayme, também localizado no Centro da cidade. Além disso, o Bar do Jayme também foi o vencedor do Desafio Fronteira, com o petisco “Tortilha de milho”.

O terceiro lugar foi conquistado pelo Bar da Kombi, situado no Jardim Filadélphia. Já o Breja Gastro Bar, localizado na Cohab, recebeu a premiação do Desafio Chicken Supreme, promovido pela Seara.

Além dos vencedores das categorias principais, também foi premiada a Rota do Petisco, localizada em Campos Elíseos, por ter batido a meta regional de performance da marca Amstel.

O Comida di Buteco em Poços de Caldas contou com a participação do prefeito Sérgio Azevedo, que teve o prazer de anunciar o grande campeão. Em suas palavras, ele destacou a importância do evento para a cidade, que já se tornou uma tradição em Minas Gerais e que continua crescendo a cada ano, com a participação de mais bares e um público cada vez maior.

O Mantiqueira conversou com André e Juliana, proprietários do Black Jack Tap House, que expressaram sua emoção ao conquistarem o primeiro lugar. Eles destacaram a dedicação e o aprendizado ao longo do processo, não apenas na criação do petisco, mas também na logística e na preparação para receber os clientes.

Os campeões falaram sobre a participação na edição nacional do Comida di Buteco e mostraram-se determinados a representar bem Poços de Caldas, levando seu saboroso petisco, que é uma receita de família, para disputar o título nacional.

Com essa vitória, o BlackJack Taphouse consolida-se como um dos principais estabelecimentos gastronômicos da cidade, oferecendo uma experiência única aos amantes da culinária de boteco.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com