Mais uma atração confirmada para o “Arraiá de Poços” a dupla Guilherme e Santiago

Poços de Caldas|, MG – Uma das duplas mais ouvidas do sertanejo, Guilherme e Santiago está confirmada como atração do“Arraiá de Poços”, os irmãos têm uma longa estrada de carreira e diversos sucessos. A Prefeitura de Poços de Caldas se prepara para mais uma edição do “Arraiá de Poços” com diversas atrações entre os dias 22 a 25 de junho.O evento contará com uma mega estrutura, com ampla praça de alimentação, exposições, além de serviços com atendimento gratuito para a população e tudo que uma festa merece.

Nomes como Teodoro & Sampaio já foram anunciados. Com entrada gratuita, o evento promete movimentar mais uma vez toda a cidade.

A dupla Guilherme & Santiago sobe ao palco na quinta-feira, dia 22 de junho, e promete agitar o público com sucessos como Se Ele Soubesse, Casa Amarela, Meia Noite e Meia, E Daí e Do Outro Lado da Cidade. A dupla é de Goiás e soma quase 30 anos de carreira, sendo um dos destaques da música sertaneja no Brasil.

A Programação Musical e Cultural do Arraiá de Poços visando valorizar os artistas e tradições locais também já foram divulgadas.

O Arraiá de Poços acontece de 22 a 25 de junho, no Parque Municipal Antônio Molinari.

Confira a programação completa

22/06 – Quinta-Feira

19h00 – Nádia Campos

20h30 – João Guilherme

22h00 – Guilherme & Santiago

23/06 – Sexta-Feira

18h30 – Nathalia Diniz

21h00 – Léo Fraga

23h30 – Giovani e Denílson (palco principal)

24/06 – Sábado

17h00 – Arraiá Buscapé

19h00 – Pedro Ronchini

20h30 – Rodrigo Lessa & Miguel (palco principal)

22h30 – Thayla Franchelle (palco principal)

25/06 – Domingo

14h30 – Trio de Gala

16h30 – Cia BriNcanto

18h30 – João Carlos e Carlos Leite

20h00 – Teodoro & Sampaio

Informações adicionais podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Turismo, pelos telefones 3697-2305 ou 3697-2300.