Trágico acidente entre moto e van resulta em uma vítima fatal em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Nesta terça-feira (16), por volta das 13h10min, uma colisão ocorreu no km 484,5 da BR-146, na cidade de Poços de Caldas. O acidente envolveu uma motocicleta XRE e uma Van Ducato.

Ao chegar no local a equipe do SAMU constatou o óbito do condutor da moto. A vítima, um morador de Poços de Caldas, tinha 44 anos de idade. O condutor da Van, com 38 anos, saiu ileso do acidente.

De acordo com a dinâmica inicial do acidente, o motorista da Van seguia sentido Poços de Caldas quando o motociclista tentou acessar a rodovia, resultando na colisão trágica.

As autoridades competentes estão investigando o acidente para obter mais informações e esclarecer as circunstâncias exatas que levaram a essa colisão fatal.