Bibliotecas Públicas de Poços participam da Campanha Leia Mulheres Negras

Poços de Caldas, MG – As Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas participam da Campanha “Leia Mulheres Negras”, uma iniciativa do Sistema de Bibliotecas de Minas Gerais, que busca valorizar as escritoras negras de todo o mundo.

Em Poços de Caldas, todas as terças-feiras o @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das Bibliotecas Públicas no Instagram, vai divulgar uma sugestão de autora. No município, 22 escritoras negras integram a lista. Serão apresentadas obras de autoras como Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, por exemplo.

A primeira autora indicada é Alice Walker, escritora, poeta e ativista feminista norte-americana. Escreveu o romance A Cor Púrpura, pelo qual ganhou o National Book Award e o Prémio Pulitzer de Ficção

Walker nasceu em 9 de fevereiro de 1944, na pequena comunidade rural de Eatonton, no estado da Geórgia, região sul dos Estados Unidos. Foi a mais jovem de oito irmãos, prole de um casal que ganhava seu sustento por meio da parceria rural (ou sharecropping), que, no contexto pós-guerra civil para os americanos negros, era na prática uma continuação da escravidão. Apesar das dificuldades, a mãe de Alice, que para ajudar a aumentar o salário miserável era também costureira, vislumbrava um futuro melhor para a filha. Por isso, impediu a caçula de seguir os trabalhos rurais dos mais velhos, inscrevendo-a em uma escola aos quatro anos de idade.

Nas Bibliotecas Centenário, Júlio Bonazzi e Manuel Guimarães, os leitores podem encontrar A Cor Púrpura, obra-prima de Alice Walker, densíssima narrativa sobre as relações entre homens e mulheres, sobre o poder dado ao homem em uma sociedade que ainda hoje luta por igualdade entre gêneros, etnias e classes sociais. Lançado em 1982, a Cor Púrpura é um livro que retrata um pedaço do mundo no início do século XX, mas que nos mostra a atualidade de diversas questões.