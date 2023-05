Coroação de Nossa Senhora da Saúde emociona fiéis em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Igreja Matriz de Poços de Caldas tem sido palco de emocionantes coroações em honra a Nossa Senhora da Saúde. Sob a condução do Padre Donizetti de Brito, o evento tem reunido diversos segmentos da cidade, que participam dessa bela manifestação de fé ao longo de vários dias. Na noite desta terça-feira, foi a vez dos servidores municipais prestarem sua homenagem à padroeira.

O mês de maio é tradicionalmente conhecido como o mês dedicado a Maria, e, devido à Nossa Senhora da Saúde ser a padroeira da Basílica local, é uma ocasião especial para homenageá-la com as coroações diárias realizadas desde o primeiro dia até o último dia de maio. Diversos movimentos, pastorais e instituições da cidade têm se unido nessa demonstração de devoção, e nessa terça-feira os servidores públicos tiveram a oportunidade de expressar seu amor por Nossa Senhora.

O Padre Donizetti ressaltou a importância de honrar Nossa Senhora durante o mês de maio na Basílica da cidade. Cada coroação tem sido um momento emocionante, com fiéis que se entregam de forma tocante à devoção à Virgem Maria. O padre expressou seu desejo de bênçãos e saúde para todos os presentes e convidou a comunidade a participar das coroações diárias na Basílica.

Esses eventos têm proporcionado um ambiente de fé e espiritualidade, fortalecendo a conexão dos fiéis com a figura de Nossa Senhora e trazendo esperança e conforto em tempos desafiadores. A devoção ao longo do mês de maio reforça o vínculo entre a comunidade e Nossa Senhora da Saúde, patrona da Basílica.

Nossa Senhora da Saúde é venerada pelos católicos como um símbolo de cura e proteção, e sua coroação tem sido um momento de profunda emoção para todos os que participam. Os fiéis são tocados pela manifestação de fé e pelo carinho demonstrado em cada coroação.

“Que Nossa Senhora da Saúde abençoe a todos e que mais pessoas se unam a essa manifestação de fé e devoção na Basílica. As coroações diárias são uma oportunidade de expressar amor e gratidão a Nossa Senhora, fortalecendo os laços comunitários e nutrindo a espiritualidade dos fiéis”, falou Padre Donizetti.

