O volume de vendas do comércio varejista em Minas Gerais avançou 1%

Belo Horizonte, MG – De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o comércio varejista em Minas Gerais apresentou um avanço de 1% em seu volume de vendas na passagem de fevereiro para março de 2023, considerando o ajuste sazonal. Já no Brasil, o avanço foi um pouco menor, atingindo 0,8% em relação ao mês anterior.

No período de 12 meses, o setor de comércio em Minas Gerais registrou um crescimento de 5%. Apesar desse número positivo, é importante ressaltar que ficou abaixo do desempenho nacional, uma vez que o avanço no país como um todo foi de 7,2%.

Analisando especificamente o mês de março de 2023, as vendas do comércio apresentaram um crescimento de 0,8% em relação a fevereiro do mesmo ano. Comparando com março de 2022, houve uma alta de 3,2% nas vendas. Já considerando o indicador dos últimos 12 meses, o crescimento foi de 1,2%.

No primeiro trimestre do ano, as vendas do comércio registraram um crescimento de 2,4% em relação ao mesmo período de 2022. Esses dados reforçam a tendência de recuperação do setor, evidenciando um aumento nas atividades comerciais em Minas Gerais.

Essas informações são resultado da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), realizada pelo IBGE. Os dados revelam a evolução das vendas do comércio varejista no estado de Minas Gerais, bem como no Brasil como um todo. Esses indicadores são importantes para avaliar o desempenho econômico do setor e auxiliar na tomada de decisões tanto por parte dos empresários quanto do governo.