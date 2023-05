Poços de Caldas é uma das sedes do Festival Paralímpico neste sábado

Poços de Caldas, MG – Poços de Caldas é uma das sedes do Festival Paralímpico Loterias Caixa, que vai acontecer no sábado (20) com apoio da Prefeitura de Poços de Caldas por meio da secretaria municipal de Esportes e Lazer.

O evento, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, vai ser realizado em 105 locais espalhados por todas as regiões do país.

Na cidade, o evento será no Complexo João Monteiro (rua Dirce Pereira Rosa, 540, Parque Esperança), das 8h às 12h. O Festival Paralímpico visa difundir o movimento paralímpico em todo território nacional, proporcionando às crianças e adolescentes a oportunidade de vivenciar as modalidades paralímpicas de maneira lúdica, contribuindo para a inclusão social por meio do esporte.

Desde sua primeira edição em 2018, o Festival Paralímpico Loterias Caixa cresce em alcance e impacto. Em 2018, foram 48 cidades participantes com mais de 7.000 crianças envolvidas. Em 2019, o evento teve 70 sedes e atendeu mais de 10 mil crianças. Apesar da interrupção causada pela pandemia, o Festival retornou em 2021 com 8.000 crianças em 70 sedes pelo país. Em 2022, alcançou seu maior público até então, com cerca de 15 mil crianças e adolescentes participando em 98 cidades.

“Vai ser um momento festivo para o esporte paralímpico onde crianças e adolescentes com e sem deficiência vão participar das modalidades de atletismo, parabadminton e bocha paralímpico”, diz o presidente do Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico, Eraldo Sandi dos Santos.

Além de Poços de Caldas, outras 14 cidades mineiras também receberão o Festival em 2023: Belo Horizonte, Uberlândia, Diamantina, Governador Valadares, Ituiutaba, Pará de Minas, Timóteo, Três Corações, Uberaba, Varginha, Araxá, Ipatinga, Lavras e Montes Claros. No total, todas as 27 unidades federativas do Brasil – 26 estados e o Distrito Federal – terão o evento neste ano.