Servidoras participam do XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Parasitologia

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas, por meio da Vigilância Epidemiológica, foi representada pelas servidoras Leandra Suedt e Rosimere Garcia no XVII Congresso da Sociedade Brasileira de Parasitologia, desafio para o controle ou eliminação das doenças parasitárias no século 21.

Na oportunidade estiveram presentes os mais renomados pesquisadores de todo o país e representantes do Ministério da Saúde ocorrendo uma valorosa troca de conhecimentos em todas as áreas que compõem a parasitologia e saúde pública, oportunidade importante para aprimoramento das ações executadas pela Vigilância em saúde de Poços de Caldas.

Além da participação nas palestras do congresso, as servidoras participaram de minicurso presencial.

• Vigilância das Doenças Negligenciadas, com Equipe LACEN/SES/SE;

• Flebotomíneos “Do campo ao Laboratório”.

A técnica de patologia da Vigilância Epidemiológica, Leandra Suedt falou sobre a importância da participação do congresso. “Ressaltamos que o serviço de epidemiologia vem sofrendo para se adaptar aos desafios que se apresentam no mundo e, nos dias atuais: endemias, pandemias, agravos inusitados e novas doenças que nos desafiam e nos cobram muito conhecimento, e essa foi uma grande oportunidade de aprendizado e experiência.”