Sustentabilidade e bem-estar são temas da 21º Semana Nacional de Museus

Poços de Caldas, MG – Duas exposições com temática semelhante e abordagens diferentes já estão em cartaz no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, dentro da programação da 21ª Semana Nacional de Museus. Para este ano, o tema escolhido pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) é “Museus, sustentabilidade e bem-estar”, para lembrar que os museus podem contribuir para o bem-estar das pessoas de muitas maneiras, incluindo a promoção da saúde mental, a educação e a sensibilização ambiental.

A Sala de Exposições Temporárias Nini Mourão recebe a exposição “O Tempo e a Água: Milagre da Cura à Construção da Paisagem”, com curadoria do professor e arquiteto Antonio Carlos Rodrigues Lorette. A mostra reúne fotos, cartões-postais, recortes de jornal, coleções de objetos variados, com o intuito de valorizar e conscientizar sobre a história das águas em Poços, com o sentido da cura e outros benefícios. “A água é potente”, destacou o curador da exposição durante o lançamento, realizado na tarde desta terça-feira (15).

A mostra fica em cartaz até 2 de julho e é dividida em cinco subtemas: águas que embelezam a cidade, curam o corpo e a alma, revelam a natureza, alimentam o ser e as águas que divertem e exercitam, todos em total consonância com a temática proposta para a 21ª Semana Nacional de Museus.

Já no piso superior do casarão da Villa Junqueira, os visitantes podem acompanhar a exposição “Corpo-Rio: para onde mergulhamos?”, da artista Évila dos Anjos, com curadoria de Danielle Vilas Bôas, Gilbão Leeu (designer gráfico) e João Paulo Ferreira (fotografia), exposição viabilizada por meio do Edital nº 8/2023 da Secretaria Municipal de Cultura, voltado para a composição da programação do evento.

As águas claras, escuras, barrentas são uma persona encantada, que recebe as luzes do sol e da lua, que nela refletem suas memórias. O rio tudo vê, inclusive a relembrança dos encantados dentro de cada um de nós. Com esta perspectiva, a artista Évila dos Anjos é a criadora de intervenções artísticas pautadas em mergulhos fundos no livro das vivências que desembocam atreladas a descobertas de novos corpos, espaços, linguagens e criações.

As exposições poderão ser visitadas de terça a sexta, das 10h às 16h; aos sábados, das 14h às 17h e domingos, das 10h às 13h. A programação conta também com apresentações de grupos artísticos locais de artes cênicas, intervenções visuais, artes integradas, oficinas e palestras, com encerramento no dia 21 de maio.

A Semana Nacional de Museus engloba o Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. Na ocasião, são organizadas diversas atividades visando ampliar o diálogo entre as instituições e o público, fortalecendo o reconhecimento e a visibilidade dos museus.

“A Semana Nacional de Museus é uma oportunidade de destacar o trabalho realizado pelos Museus em todo o país, visando democratizar o acesso ao acervo e fomentar museus vivos e dinâmicos, que preservam o passado, ao mesmo tempo em que se alinham ao presente e ao futuro. Neste ano, pela sua própria formação, Poços de Caldas está em total comunhão à temática proposta, que debate sustentabilidade e bem-estar. Convidamos a todos para que acompanhem a programação”, ressalta a coordenadora do MHGPC, Marina Andrade.

Confira a programação:

De 16/5 a 2/7

Exposição “O Tempo e a Água: Milagre da Cura à Construção da Paisagem”

Sala de Exposição Temporária Nini Mourão

De 16 a 21/5

Exposição “Corpo-Rio: para onde mergulhamos?”

Espaços diversos do MHGPC

18/05 – quinta – 10h30

Contação de histórias “Entre Histórias e Cantorias”

Para crianças de 4 a 7 anos

No pátio do MHGPC

19/05 – sexta – 15h

“Olhar Sulfuroso – Diálogos sobre a cidade e patrimônio”

Biblioteca Nilza Botelho Megale – MHGPC

20/05 – sábado – 16h30

Espetáculo “Lendas”

Biblioteca Nilza Botelho Megale – MHGPC

20/05 – sábado – 18h30

“#OcupaMIA no Museu”

Pátio do MHGPC

21/05 – domingo – 10h

Espetáculo “Arautos, Folieiros e Batuqueiros”

Praça do Museu