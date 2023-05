Ação em alusão a Luta Antimanicomial levou música e diálogo para os pacientes

Poços de Caldas, MG – A atividade de Educação em Saúde, realizada na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Santo André, na última quinta-feira (18), em alusão ao dia da Luta Antimanicomial, procurou abordar através da música e diálogo a importância da sensibilização da população no que diz o respeito ao outro e à diversidade.

Na ocasião da atividade enfatizou-se a importância da coletividade/sociedade na luta pela a garantia dos direitos à saúde, à vida é a liberdade.

O assistente social do NASF, Vinícius Souza falou sobre a importância da ação. “A luta Antimanicomial e suas posteriores reafirmações mediante legislações de proteção e cuidados para o público de saúde mental foi fruto de um embate coletivo na luta por cidadania, reafirmações de direitos e promoção da saúde com respeito e dignidade.”