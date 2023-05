Combustível cai em Itabira

Após o anúncio da redução de preços dos combustíveis às distribuidoras, feito pela Petrobras, alguns postos em Itabira já começam a registrar queda dos valores nas bombas. Em pesquisa em 10 estabelecimentos, por diferentes pontos da cidade, observou-se que em seis deles a queda de R$ 0,30 por litro de gasolina. A queda de preços é reflexo da medida adotada pela Petrobrás, que reduziu os preços dos combustíveis para as distribuidoras em 21,3% no valor do gás de cozinha (R$ 8,97), 12,6% na gasolina (R$ 0,40) e 12,8% no diesel (R$0,44). (De Fato Online – Itabira)

Sindcomércio anuncia investimentos

A diretoria do Sindcomércio anunciou os investimentos que o Sesc e o Senac já estão fazendo em Teófilo Otoni e toda a região. O diretor Iesser Lauar, que também é Conselheiro do Sesc Minas Gerais, e o vice-presidente do Sindcomércio, Renato Freitas anunciaram o aluguel do galpão onde vai funcionar o Centro de Distribuição do programa Mesa Brasil que vai atender os vales do Mucuri e Jequitinhonha. O segundo investimento é do Senac, que alugou um prédio de 7 andares, mais uma loja e o hall de entrada onde funcionará o programa Minas Tec para a capacitação tecnológica. E o terceiro investimento será o novo prédio do Sesc, que já tem o contrato firmado. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Isenção dos importados gera perda

Um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) mostrou que a isenção adotada pelo Brasil em relação às remessas de até US$ 50, via comércio eletrônico, pode ter causado perda de R$ 99 bilhões, na economia nacional, cerca de R$ 270 milhões por dia, e de 1,1 milhão de vagas de empregos formais em 2022. Quando se trata do estado, a economia mineira pode ter deixado de faturar R$ 11 bilhões e de gerar mais de 160 mil empregos. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Ambulódromo previsto para junho

A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, já concedeu 97 autorizações para o uso dos boxes do Condomínio Público, que constitui o Ambulódromo construído na Praça Professor Jacy de Assis, situada na região central. Ainda há 21 vagas disponíveis e os interessados em ocupar um dos espaços podem se inscrever até 2 de junho. A previsão é de que as atividades no local sejam iniciadas no dia 1° de junho. O local, que tem áreas cobertas com 3 metros quadrados e banheiro público, comporta 118 vendedores. (Jornal Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Espetáculo “Caim” apresentado em Sabará

O Centro Cultural José da Costa Sepúlveda receberá na próxima quinta-feira, 25, o espetáculo teatral “Caim”, com o ator de sucesso nacional Henri Pagnoncelli, com participação em diversas novelas da TV Globo e da Rede Record. Com duração de 70 minutos, a história é contada na primeira pessoa e todas as personagens são interpretadas pelo ator-narrador. O humor refinado do texto conduz o espectador por uma jornada atemporal e o desperta para uma nova maneira de perceber a si mesmo e a consequência de seus atos. Os ingressos já podem ser adquiridos por R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). (Jornal Folha de Sabará – Sabará)

Senac de Pouso Alegre oferece 270 vagas

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Pouso Alegre e o Sindcomércio Vale do Sapucaí estão com inscrições abertas para nove diferentes cursos profissionalizantes. São oferecidas 270 vagas de qualificação profissional com foco nas ocupações do comércio, com início a partir de maio. As aulas fazem parte da segunda edição da Escola do Comércio, projeto pioneiro no estado e que recebeu mais de 200 estudantes no ano passado. A expectativa é ter ainda mais adesão em 2023 e uma das novidades são aulas no turno da noite. No total, o projeto oferecerá 177 horas de conteúdo total aos alunos com temáticas relacionadas a marketing pessoal e digital. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

