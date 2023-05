Jogos da Lidarp/20 anos seguem movimentando o esporte de toda região

Poços de Caldas, MG – No último final de semana, diversas modalidades esportivas foram disputadas pela Lidarp (Liga Desportiva Amadora Regional de Poços de Caldas). Pelo futsal adulto, na cidade de Carmo do Rio Claro, a equipe da casa venceu Muzambinho por 4×2. Em Juruaia, o time de Muzambinho foi derrotado por Juruaia por 6×1. Também em Juruaia, ocorreram os jogos de futsal sub-13. No primeiro confronto, São Sebastião do Paraíso venceu Juruaia por 3×2. Em seguida, foi a vez de Poços de Caldas derrotar Juruaia por 4×2. Encerrando a rodada, São Sebastião do Paraíso venceu Capitólio por 3×2.

O final de semana também teve jogos de futebol de campo sub-15. Confira os resultados: Juruaia 2×1 Muzambinho (em Muzambinho), Campestre 0x6 Andradas e Bandeira do Sul 4×2 Poços de Caldas/Curimbaba (em Campestre), Cabo Verde 4×0 Paraguaçu e Botelhos 1×1 Carmo do Rio Claro (em Cabo Verde), e São Sebastião do Paraíso 1×3 Areado (em São Sebastião do Paraíso). Na cidade de Paraguaçu, foram disputados os jogos de basquete masculino sub-17. Cabo Verde venceu Paraguaçu por 59×26, e Pouso Alegre derrotou Poços de Caldas por 34×30.

No final de semana passado também foram realizados jogos de handebol sub-17, mas os resultados não foram divulgados.

Neste final de semana, a competição segue com jogos de futsal sub-9 masculino em Paraguaçu e Passos, basquete masculino sub-17 em Guaranésia, futsal feminino sub-17 em Cabo Verde, e handebol adulto masculino e feminino em Campestre.

A Lidarp está vivendo uma temporada especial, pois comemora 20 anos de fundação neste ano. A entidade organiza a principal competição esportiva da região e é considerada pelos treinadores e jogadores como a melhor para se jogar em todo o Estado.