Poços de Caldas, MG – Com uma decoração toda especial, cervejas artesanais maravilhosas e gastronomia de rua requintada com o melhor que a nossa cidade oferece, o Partage Shopping Poços de Caldas recebe Poços Fest – Edição Outono entre os dias 18 e 21 de maio.

O evento traz shows gratuitos todas as noites com 10 bandas, espaço kids, comida vegetariana/vegana, pet friendly, matinê com teatro e atividades para as crianças, entre outros.

“Na nossa bela Poços de Caldas, o mês de maio é sinônimo de chegada das baixas temperaturas e de uma paisagem maravilhosa. O Outono traz aconchego, a paz e a calmaria em meio as nossas montanhas. As folhas verdes começam a ficar alaranjadas e até o nosso céu ganha um rubor especial”, comenta Sandra Matos, uma das organizadoras.

Para ela é nesse cenário que o 5º Poços Fest acontece, um evento gastronômico e cultural que chega para trazer muito calor humano, prosas mineiras e boas lembranças do Outono Sul-mineiro.

O festival acontece no estacionamento térreo do shopping com entrada gratuita.