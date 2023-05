Polícia Militar realiza prisão de autora por injúria racial na Policlínica

Poços de Caldas, MG – No dia 19/05/2023, às 09h02min, a Polícia Militar foi acionada para comparecer à Policlínica após receber denúncias de um caso de ofensas raciais. A testemunha e a autora foram recebidas pela polícia para prestar esclarecimentos.

De acordo com a testemunha, a autora estava apresentando documentos para ser atendida pelo médico quando começou a proferir ofensas raciais à enfermeira que a estava atendendo. A testemunha relatou que a autora falou em voz alta que não desejava ser atendida por uma enfermeira “preta”, o que resultou em uma discussão acalorada.

A vítima explicou que estava analisando os documentos da autora para encaminhá-la à consulta médica quando a autora começou a ofendê-la, afirmando que não gostava de sua raça e não queria ser atendida por uma pessoa “preta”. A autora proferiu ainda mais insultos, como chamá-la de “lerda” e outros termos ofensivos.

A autora alegou que não ofendeu ninguém e não proferiu ofensas racistas, justificando que preferia falar diretamente com o médico, pois já tinha uma consulta agendada e estava incomodada com a demora no atendimento.

Diante dos relatos apresentados, a autora recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia Civil para prestar esclarecimentos sobre o incidente.